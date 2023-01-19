Лунин остался в запасе Реала на матч Кубка Испании

В матче 1/8-ой финала Кубка Испании мадридский "Реал" сыграет против "Вильярреала". Карло Анчелотти объявил стартовый состав мадридцев и в нем не нашлось места для украинского вратаря Андрея Лунина. Он находится в резерве.

Отметим, что впервые в заявку основной команды "Реала" попал арендованный у "Шахтера" защитник Винисиус Тобиас.

Матч "Вильярреал" – "Реал" начнется в 22:00.