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Лунин остался в запасе Реала на матч Кубка Испании
Против Вильярреала
Фото: TEAMtalk
В матче 1/8-ой финала Кубка Испании мадридский "Реал" сыграет против "Вильярреала". Карло Анчелотти объявил стартовый состав мадридцев и в нем не нашлось места для украинского вратаря Андрея Лунина. Он находится в резерве.
Отметим, что впервые в заявку основной команды "Реала" попал арендованный у "Шахтера" защитник Винисиус Тобиас.
????✅ Our starting XI ???? @VillarrealCFen!#CopaDelRey pic.twitter.com/YMpH7V42m8— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) January 19, 2023
Матч "Вильярреал" – "Реал" начнется в 22:00.
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