Кубок короля. Вильярреал - Реал 2:3. Железный характер Мадрида

Потрясающе! Невероятно! Как им это удалось?! "Реал" перевернул матч, где вообще все было против него - исторически неудобное поле, агрессивные трибуны, накопленная в Суперкубке усталость.

Еще и "Вильярреал" со старта будто с цепи сорвался. Команда Кике Сетьена врубила такой темп, что Мадрид растерялся.

Уже на 4-й минуте Капу блестящим ударом с острого угла открыл счет - здесь отмечаем также идеальную игру спиной и скидку от Жерара Морено.

9 - Gerard Moreno has been involved in nine goals (five goals, four assists) in his last nine games against Real Madrid in all competitions.

Вальверде мог сравнивать счет, но с центра штрафной в одно касание пробил выше, а других шансов до перерыва "Реал" не создал и только отбивался. Баэна, Чуквезе, Морено и Парехо рулили игрой, и логично, что еще в первом тайме это привело ко второму голу. Великолепный Жерар собрал на себе троих и вывел на ворота Чуквезе - нигериец не подвел.

По такой игре абсолютно все указывало, что Мадрид потерпит второе кряду поражение и вылетит из Кубка, но сегодня "Реал" показал, из чего сделан.

Карло Анчелотти на своем месте - его замены были хороши. Асенсио и Себальос, вышедшие со скамейки, доказали, что хотят и могут играть за Мадрид. Ну, а в способностях Винисиуса никто давно не сомневается.

8 - Eder Militao has scored his 4th goal for Real Madrid this season in all competitions (22 games), as many as in his previous 91 games for them. This has been the first one the Brazilian scored with the feet after scoring the previous seven with the head.