Кубок короля. Вильярреал - Реал 2:3. Железный характер Мадрида

Потрясающе! Невероятно! Как им это удалось?! "Реал" перевернул матч, где вообще все было против него - исторически неудобное поле, агрессивные трибуны, накопленная в Суперкубке усталость.

Еще и "Вильярреал" со старта будто с цепи сорвался. Команда Кике Сетьена врубила такой темп, что Мадрид растерялся.

Уже на 4-й минуте Капу блестящим ударом с острого угла открыл счет - здесь отмечаем также идеальную игру спиной и скидку от Жерара Морено.

9 - @GerardMoreno9 ???????? has been involved in nine goals (five goals, four assists) in his last nine games against #RealMadrid in all competitions. Inspired. pic.twitter.com/QA01fSqibl — OptaJose (@OptaJose) January 19, 2023

Вальверде мог сравнивать счет, но с центра штрафной в одно касание пробил выше, а других шансов до перерыва "Реал" не создал и только отбивался. Баэна, Чуквезе, Морено и Парехо рулили игрой, и логично, что еще в первом тайме это привело ко второму голу. Великолепный Жерар собрал на себе троих и вывел на ворота Чуквезе - нигериец не подвел.

По такой игре абсолютно все указывало, что Мадрид потерпит второе кряду поражение и вылетит из Кубка, но сегодня "Реал" показал, из чего сделан.

Карло Анчелотти на своем месте - его замены были хороши. Асенсио и Себальос, вышедшие со скамейки, доказали, что хотят и могут играть за Мадрид. Ну, а в способностях Винисиуса никто давно не сомневается.

8 - @edermilitao ???????? has scored his 4th goal for @realmadriden ⚪️⚪️ this season in all competitions (22 games), as many as in his previous 91 games for them. This has been the first one the Brazilian scored with the feet after scoring the previous seven with the head. Resource. pic.twitter.com/52D9T116pv — OptaJose (@OptaJose) January 19, 2023

Все они вместе задушили несчастную "Субмарину", которой вдобавок не повезло с защитниками.Фойт и Альбиоль получили рецидивы и их пришлось менять. Ну, а сменщики не справились.

Винисиус отыграл первый гол после идеальной атаки в одно касание с участием Камавинги, Бензема и Себальоса. Голевой пас на счету Дани.

Второй гол забил Эдер Милитао, добив мяч в сетку после удара Бензема и сэйва Йоргенсена. Защита "Подводников" к тому времени уже дышала на ладан.

1 - @DaniCeballos46 ???????? has scored and assisted in a single game for @RealMadriden ⚪️⚪️ for the first time after 90 matches for them in all competitions. Unburden. pic.twitter.com/foBksgSCJ1 — OptaJose (@OptaJose) January 19, 2023

Третий и решающий мяч забил Себальос идеальным ударом в одно касание после отличной работы Асенсио. Вау!

Такого яркого, мотивированного, по-спортивному злого "Реала" не доводилось видеть давно. Если "Сливочные" смогут оттолкнуться от этого выступления - их сезон заиграет новыми красками. Ну, а "Вильярреалу" спасибо за борьбу - эти парни точно сделали все, что могли, просто соперник в этот вечер был слишком силен.

1/8 финала Кубка короля. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Реал Мадрид" - 2:3

Голы: Капу, 4, Чуквезе, 42 - Винисиус, 57, Милитао, 69, Себальос, 86

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт (Манди, 52), Альбиоль (Куэнка, 46), Пау Торрес, Альберто Морено - Капу, Парехо, Баэна - Чуквезе, Жерар Морено, Пино (Моралес, 68)

"Реал Мадрид": Куртуа - Начо, Милитао, Рюдигер, Менди - Вальверде, Камавинга, Кроос (Себальос, 56) - Родриго (Асенсио, 56), Бензема, Винисиус

Предупреждения: Капу, 8, Рейна, 80, Баэна, 85, Пау Торрес, 88, Парехо, 90 - Камавинга, 36, Вальверде, 72, Винисиус, 90, Рюдигер, 90