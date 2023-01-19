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Кубок короля. Вильярреал - Реал 2:3. Железный характер Мадрида

Испания
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(1 голосов)

Шикарный камбэк с 0:2

Кубок короля. Вильярреал - Реал 2:3. Железный характер Мадрида

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francisco Macia/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Потрясающе! Невероятно! Как им это удалось?! "Реал" перевернул матч, где вообще все было против него - исторически неудобное поле, агрессивные трибуны, накопленная в Суперкубке усталость.

Еще и "Вильярреал" со старта будто с цепи сорвался. Команда Кике Сетьена врубила такой темп, что Мадрид растерялся.

Уже на 4-й минуте Капу блестящим ударом с острого угла открыл счет - здесь отмечаем также идеальную игру спиной и скидку от Жерара Морено.

Вальверде мог сравнивать счет, но с центра штрафной в одно касание пробил выше, а других шансов до перерыва "Реал" не создал и только отбивался. Баэна, Чуквезе, Морено и Парехо рулили игрой, и логично, что еще в первом тайме это привело ко второму голу. Великолепный Жерар собрал на себе троих и вывел на ворота Чуквезе - нигериец не подвел.

По такой игре абсолютно все указывало, что Мадрид потерпит второе кряду поражение и вылетит из Кубка, но сегодня "Реал" показал, из чего сделан.

Карло Анчелотти на своем месте - его замены были хороши. Асенсио и Себальос, вышедшие со скамейки, доказали, что хотят и могут играть за Мадрид. Ну, а в способностях Винисиуса никто давно не сомневается.

Все они вместе задушили несчастную "Субмарину", которой вдобавок не повезло с защитниками.Фойт и Альбиоль получили рецидивы и их пришлось менять. Ну, а сменщики не справились.

Винисиус отыграл первый гол после идеальной атаки в одно касание с участием Камавинги, Бензема и Себальоса. Голевой пас на счету Дани.

Второй гол забил Эдер Милитао, добив мяч в сетку после удара Бензема и сэйва Йоргенсена. Защита "Подводников" к тому времени уже дышала на ладан.

Третий и решающий мяч забил Себальос идеальным ударом в одно касание после отличной работы Асенсио. Вау!

Такого яркого, мотивированного, по-спортивному злого "Реала" не доводилось видеть давно. Если "Сливочные" смогут оттолкнуться от этого выступления - их сезон заиграет новыми красками. Ну, а "Вильярреалу" спасибо за борьбу - эти парни точно сделали все, что могли, просто соперник в этот вечер был слишком силен.

1/8 финала Кубка короля. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Реал Мадрид" - 2:3

Голы: Капу, 4, Чуквезе, 42 - Винисиус, 57, Милитао, 69, Себальос, 86

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт (Манди, 52), Альбиоль (Куэнка, 46), Пау Торрес, Альберто Морено - Капу, Парехо, Баэна - Чуквезе, Жерар Морено, Пино (Моралес, 68)

"Реал Мадрид": Куртуа - Начо, Милитао, Рюдигер, Менди - Вальверде, Камавинга, Кроос (Себальос, 56) - Родриго (Асенсио, 56), Бензема, Винисиус

Предупреждения: Капу, 8, Рейна, 80, Баэна, 85, Пау Торрес, 88, Парехо, 90 - Камавинга, 36, Вальверде, 72, Винисиус, 90, Рюдигер, 90

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В статье: Реал (Мадрид) Вильярреал
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Комментарии (27)
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Smooth da Hustler (Львів)
20.01.2023 в 00:42
Деграданство)))Споры о том кто лучше , Реал или Барса)))
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0
-3
metall5291 (Kharkiv)
20.01.2023 в 00:17
Всех, кто за Реал - с победой. Парни показали, что сезон, настоящий сезон, для Реала только начинается. Чемпионский характер сегодня они показали в полной мере.
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+1
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.01.2023 в 00:40
В Воскресенье в Бильбао он может закончиться.))
Ответить
+2
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
20.01.2023 в 00:15
Завтра Среалу достанется Осасуна и играть в Мадриде. Скриньте.
Ответить
+2
-2
sasha_lv (Львів)
20.01.2023 в 00:16
зуб дайош ?
Ответить
+1
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
20.01.2023 в 00:18
Могу только в зуб дать.
+3
-1
sasha_lv (Львів)
20.01.2023 в 00:29
ну,в цьому ти спец,домашній насильник....
0
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.01.2023 в 00:19
Барселиниуc (землянин) Там сегодня верблюды против ПСЖ играли . Наверное последний раз на поле одновременно Месси и negpuльду. Так и там Месси и ко обыграли вечно второго.)
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+4
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
20.01.2023 в 00:26
А чё последний? Месси с ПСЖ разве уходит? По просьбе Педика шейхи ещё пару таких матчей проведут. Таковы условия контракта Педрильды с Аль-насром.
+3
-1
sasha_lv (Львів)
20.01.2023 в 00:13
не розумію одного,Анчелоті кажє, шо трансфери не потрібні,гра вказує на протилежне....
Ответить
0
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.01.2023 в 00:24
Потому что туповат, потому не понимаешь
Ответить
+3
-1
sasha_lv (Львів)
20.01.2023 в 00:25
соси,не отвлекайся, а то ахілЄС порвеш,жєртва аборту....
+1
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
20.01.2023 в 00:09
Второй тайм, как подтверждение моих слов после финала Суперкубка, шо ни в какой Среал сейчас не в яме и проиграл он Барсе чисто по игре.
Ответить
+3
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
20.01.2023 в 00:02
Отлично! Среал завяз в кубке Испании. Л0хи.
Ответить
+3
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.01.2023 в 23:58
Похвально. А Вильярреал л0хи этой недели.))
Ответить
+2
-2
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Барселиниуc (землянин)
20.01.2023 в 00:04
Сетьен тряпка, а не тренер.
Ответить
+2
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.01.2023 в 00:08
Он коллега свинопаса костопольского, только коров пасет.))
+3
-2
avatar
hrdhrd (Украина)
19.01.2023 в 23:58
И как сегодня сыграл Себальос, вот этого таланта покупали из Бетиса. К сожалению, вся карьера под Модричем, Кроосом и с травмами. Ну может Анчелотти все же воскресит парня, еще молод, время есть.
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+2
-3
sasha_lv (Львів)
20.01.2023 в 00:01
сьогодні,і провалів таких не було,усі красави...навіть Рюдігер....
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0
-3
avatar
hrdhrd (Украина)
20.01.2023 в 00:02
Ну в первом тайме они конечно повозили, но это классический Вильярреал, их что при Эмери на один тайм хватало, что при Сетьене.
+2
-3
sasha_lv (Львів)
20.01.2023 в 00:06
а як заміни гру переломили?....просто цукерочка....
+1
-3
avatar
hrdhrd (Украина)
19.01.2023 в 23:56
Ну правильно, весна уже скоро, пора делать ремонтады. И Сити отыгрался с 0-2, и Реал. Скоро уже турнир сильнейших клубов Европы, Мадрид готов творить историю
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+2
-4
sasha_lv (Львів)
19.01.2023 в 23:57
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+1
-4
avatar
hrdhrd (Украина)
19.01.2023 в 23:58
+2
-4
sasha_lv (Львів)
19.01.2023 в 23:59
да,старина Анчелоті,має таки ..."волшебний пєндель"......
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+2
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.01.2023 в 00:10
hrdhrd (Украина) В Мадриде весна через неделю начинается
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+2
-2
sasha_lv (Львів)
19.01.2023 в 23:56
старий ,добрий Реал........
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+2
-4

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