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Официально: Атлетико купил у Барселоны Мемфиса Депая

Испания
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(1 голосов)

Матрасники усиливают атаку

Официально: Атлетико купил у Барселоны Мемфиса Депая

фото - ФК Атлетіко

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Атлетико" объявил о переходе нидерландского форварда Мемфиса Депая. Соглашение рассчитано на два с половиной сезона.

Стороны не объявляют сумму трансфера, однако, по данным Transfermarkt, Депай обошелся "Атлетико" в 3 миллиона евро.

Мемфис является воспитанником роттердамской "Спарты", имя сделал в ПСВ, с которым выигрывал нидерландскую Эредивизию в 2015-м. Тогда же перешел в МЮ за 34 млн евро, однако закрепиться в Англии не смог и уже в январе 2017-го за 16 млн был продан в "Лион". Во Франции Депай снова зажег – он забил 76 голов и отдал 55 результативных передач в 178 матчах за ткачей.

Летом 2021 года перешел в "Барселону" на правах свободного агента. Если прошлый сезон он провел на среднем уровне (12 голов в 28 матчах Ла Лиги), то в текущем Хави на него не рассчитывал (4 сыгранных матча, 1 гол), что объясняется травмой.

На счету 28-летнего Депая уже 86 матчей за сборную Нидерландов, в которых он забил 43 гола.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Мемфис Депай
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Комментарии (8)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.01.2023 в 18:11
А что с жеребьёвкой, забыли? ))
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0
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Барселиниуc (землянин)
20.01.2023 в 17:20
Ну Депай не Суарес, не особо то и усилили. Хотя всё равно это тупость. Теперь Депай будет рвать и метать, шоб отомстить Барсе.
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.01.2023 в 16:17
Одного кривоногого отправили в Челси, другого взяли.))
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+1
-1
kalan-86 (Анкара)
20.01.2023 в 16:20
Але за смішні копійки чого не взяти, буде ді-джеєм на базі працювати, він це краще вміє ніж з м’ячем грати. Вийшло в мене наче як реп :)
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.01.2023 в 16:36
Так взяли за копейки, но еще много копеек надо, чтобы зарплату платить.)
+1
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Барселиниуc (землянин)
20.01.2023 в 17:26
Калан, ты ништяковый пацан, ты рэпер от бога, ееее!
0
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kalan-86 (Анкара)
20.01.2023 в 17:24
Не думаю, що вболівальників Барселони повинно сильно турбувати чим будуть платити заробітню платню Депаю. Напевно з тих десяти мільйонів, що отримали за оренду Феліша.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
20.01.2023 в 16:08
Насует Депай каталонским шлемазлам полную торбу
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