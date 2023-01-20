Официально: Атлетико купил у Барселоны Мемфиса Депая

Мадридский "Атлетико" объявил о переходе нидерландского форварда Мемфиса Депая. Соглашение рассчитано на два с половиной сезона.

Стороны не объявляют сумму трансфера, однако, по данным Transfermarkt, Депай обошелся "Атлетико" в 3 миллиона евро.

Мемфис является воспитанником роттердамской "Спарты", имя сделал в ПСВ, с которым выигрывал нидерландскую Эредивизию в 2015-м. Тогда же перешел в МЮ за 34 млн евро, однако закрепиться в Англии не смог и уже в январе 2017-го за 16 млн был продан в "Лион". Во Франции Депай снова зажег – он забил 76 голов и отдал 55 результативных передач в 178 матчах за ткачей.

Летом 2021 года перешел в "Барселону" на правах свободного агента. Если прошлый сезон он провел на среднем уровне (12 голов в 28 матчах Ла Лиги), то в текущем Хави на него не рассчитывал (4 сыгранных матча, 1 гол), что объясняется травмой.

На счету 28-летнего Депая уже 86 матчей за сборную Нидерландов, в которых он забил 43 гола.