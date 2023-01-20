Тухель готовится возглавить Реал или Барселону

Томас Тухель учит испанский язык, чтобы возглавить "Реал" или "Барселону", сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Ему неинтересна работа в "Тоттенхэме".

О "шпорах" начали говорить на фоне сомнительных результатов Антонио Конте и возможном конлфикте итальянского специалиста с руководством. Томас не заинтересован в этом лондонском клубе.

Кроме "Реала" и "Барселоны" Тухелю интересен "Ювентус". Тем не менее, сейчас он не рассматривает этот вариант.

В последний раз Тухель работал в "Челси". Его уволили в сентябре, после поражения от "Динамо" Загреб (0:1). У немецкого специалиста были конфликты с новым руководством "синих". Считается, что Боэли еще летом изучал кандидатуру Грэмма Поттера и искал подходящий момент, чтобы уволить немца.

С "Челси" тухель завоевал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.