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Тухель готовится возглавить Реал или Барселону
Менеджеру не интересен "Тоттенхэм"
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Томас Тухель учит испанский язык, чтобы возглавить "Реал" или "Барселону", сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Ему неинтересна работа в "Тоттенхэме".
О "шпорах" начали говорить на фоне сомнительных результатов Антонио Конте и возможном конлфикте итальянского специалиста с руководством. Томас не заинтересован в этом лондонском клубе.
Кроме "Реала" и "Барселоны" Тухелю интересен "Ювентус". Тем не менее, сейчас он не рассматривает этот вариант.
В последний раз Тухель работал в "Челси". Его уволили в сентябре, после поражения от "Динамо" Загреб (0:1). У немецкого специалиста были конфликты с новым руководством "синих". Считается, что Боэли еще летом изучал кандидатуру Грэмма Поттера и искал подходящий момент, чтобы уволить немца.
С "Челси" тухель завоевал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
X News #Tuchel: Tottenham is not a serious future option. We‘ve been told that he has 2 big aims as a next step:— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 20, 2023
1. Barcelona (Because of his admiration for Pep & La Masia)
2. Real Madrid
Juventus is also interesting for him. But not now. He‘s still learning ????????. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/2loWZdKPHz
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