Тухель готовится возглавить Реал или Барселону

Томас Тухель учит испанский язык, чтобы возглавить "Реал" или "Барселону", сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Ему неинтересна работа в "Тоттенхэме".

О "шпорах" начали говорить на фоне сомнительных результатов Антонио Конте и возможном конлфикте итальянского специалиста с руководством. Томас не заинтересован в этом лондонском клубе.

Кроме "Реала" и "Барселоны" Тухелю интересен "Ювентус". Тем не менее, сейчас он не рассматривает этот вариант.

В последний раз Тухель работал в "Челси". Его уволили в сентябре, после поражения от "Динамо" Загреб (0:1). У немецкого специалиста были конфликты с новым руководством "синих". Считается, что Боэли еще летом изучал кандидатуру Грэмма Поттера и искал подходящий момент, чтобы уволить немца.

С "Челси" тухель завоевал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

X News #Tuchel: Tottenham is not a serious future option. We‘ve been told that he has 2 big aims as a next step:



1. Barcelona (Because of his admiration for Pep & La Masia)

2. Real Madrid



Juventus is also interesting for him. But not now. He‘s still learning ????????. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/2loWZdKPHz