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Симеоне - о трансфере Депая: Он напоминает мне Диего Косту

Испания
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Наставник мадридского "Атлетико" прокомментировал переход полузащитника

Симеоне - о трансфере Депая: Он напоминает мне Диего Косту

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера мадридский "Атлетико" объявил о переходе нидерландского полузащитника Менфиса Депая из каталонской "Барселоны".

Стороны не объявляют сумму трансфера, однако, по данным Transfermarkt, Депай обошелся "Атлетико" в 3 миллиона евро.

Главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне отреагировал на данное подписание, заявив, что рад видеть Депая в клубе.

"Это игрок, который прибыл сюда с энтузиазмом и жаждой вернуть свою лучшую форму. Мы уверены, что увидим его игру образца выступлений в "Лионе", - заявил Симеоне в интервью испанскому изданию Marca.

Также, аргентинский специалист сравнил нидерландского полузащитника с экс-форвардом мадридского клуба Диего Костой:

"Там он демонстрировал свою силу, надеемся, это снова случится. Вижу в нём форварда, который может играть как самостоятельно на острие, так и в оттяжке. Депай напоминает мне Диего Косту, который тоже начинал как оттянутый нападающий, но потом стал девяткой – регулярно забивал голы и был взрывным", - добавил аргентинец.

Напомним, "Атлетико" идет на четвертом месте в испанской Ла Лиге, набрав 28 очков, после 17-ти сыгранных матчей.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Мемфис Депай
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