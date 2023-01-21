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Симеоне - о трансфере Депая: Он напоминает мне Диего Косту
Наставник мадридского "Атлетико" прокомментировал переход полузащитника
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера мадридский "Атлетико"
Стороны не объявляют сумму трансфера, однако, по данным Transfermarkt, Депай обошелся "Атлетико" в 3 миллиона евро.
Главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне отреагировал на данное подписание, заявив, что рад видеть Депая в клубе.
"Это игрок, который прибыл сюда с энтузиазмом и жаждой вернуть свою лучшую форму. Мы уверены, что увидим его игру образца выступлений в "Лионе", - заявил Симеоне в интервью испанскому изданию Marca.
Также, аргентинский специалист сравнил нидерландского полузащитника с экс-форвардом мадридского клуба Диего Костой:
"Там он демонстрировал свою силу, надеемся, это снова случится. Вижу в нём форварда, который может играть как самостоятельно на острие, так и в оттяжке. Депай напоминает мне Диего Косту, который тоже начинал как оттянутый нападающий, но потом стал девяткой – регулярно забивал голы и был взрывным", - добавил аргентинец.
Напомним, "Атлетико" идет на четвертом месте в испанской Ла Лиге, набрав 28 очков, после 17-ти сыгранных матчей.
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