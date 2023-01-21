Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зиеш хочет уйти из Челси, приоритетный вариант - Барселона
Марокканец рассматривает варианты ухода из "Челси"
Getty Images / Global Images Ukraine
Марокканский полузащитник лондонского "Челси" Хаким Зиеш перестал попадать в основной состав "синих", и рассматривает варианты с уходом из клуба.
По информации испанского издания Sport.es, футболист хочет попробовать свои силы в составе каталонской "Барселоны". Сообщается, что агент футболиста уже начал переговоры с руководством испанского клуба о возможном переходе.
Стоит отметить, что "Барселона" находится в поисках флангового полузащитника после
В нынешнем сезоне марокканец провел в составе лондонцев девять матчей, ни разу не отметившись результативным действием.
Популярное сейчас
- В ПСВ его бутсы мыл Хави Симонс: Челси подписал ещё одного вингера
- Милли: Украине будет очень тяжело выбить россиян с оккупированной территории в этом году
- Тухель готовится возглавить Реал или Барселону
- "Конечно, я это видел несколько иначе, но есть так, как есть", - Цыганков попрощался с Динамо
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО