Зиеш хочет уйти из Челси, приоритетный вариант - Барселона

Марокканский полузащитник лондонского "Челси" Хаким Зиеш перестал попадать в основной состав "синих", и рассматривает варианты с уходом из клуба.

По информации испанского издания Sport.es, футболист хочет попробовать свои силы в составе каталонской "Барселоны". Сообщается, что агент футболиста уже начал переговоры с руководством испанского клуба о возможном переходе.

Стоит отметить, что "Барселона" находится в поисках флангового полузащитника после ухода из клуба Менфиса Депая , который пополнил ряды мадридского "Атлетико".

В нынешнем сезоне марокканец провел в составе лондонцев девять матчей, ни разу не отметившись результативным действием.