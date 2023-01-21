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Зиеш хочет уйти из Челси, приоритетный вариант - Барселона

Испания
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Марокканец рассматривает варианты ухода из "Челси"

Зиеш хочет уйти из Челси, приоритетный вариант - Барселона

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Марокканский полузащитник лондонского "Челси" Хаким Зиеш перестал попадать в основной состав "синих", и рассматривает варианты с уходом из клуба.

По информации испанского издания Sport.es, футболист хочет попробовать свои силы в составе каталонской "Барселоны". Сообщается, что агент футболиста уже начал переговоры с руководством испанского клуба о возможном переходе.

Стоит отметить, что "Барселона" находится в поисках флангового полузащитника после ухода из клуба Менфиса Депая, который пополнил ряды мадридского "Атлетико".

В нынешнем сезоне марокканец провел в составе лондонцев девять матчей, ни разу не отметившись результативным действием.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Хаким Зиеш
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