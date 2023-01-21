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Дани Алвес может провести до 12 лет в тюрьме за насилие

Испания
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Игроку грозит серьезное наказание

Дани Алвес может провести до 12 лет в тюрьме за насилие

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Williamson - AMA

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Экс-защитника "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвеса могут приговорить к лишению свободы на срок от 4 до 12 лет. Его обвинили в изнасиловании.

В соответствии с испанским законом, за сексуальное насилие предусмотрен тюремный срок от 4 до 12 лет. Дани Алвес был заключён под стражу без права внесения залога, а мексиканский клуб "Пумас" расторг с футболистом контракт.

Ранее одна из девушек обвинила Дани Алвеса в том, что он засунул руку ей под нижнее бельё. Предполагаемый инцидент произошёл 30 декабря в одном из ночных клубов. Сам Алвес опровергает подобное развитие событий.

На его защиту встала его жена, а также окружение Дани, заявившее, что он пробыл в ночном клубе слишком мало времени.

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В статье: Бразилия Дани Алвес УНАМ Пумас (Мехико)
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Источник:
Marca

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