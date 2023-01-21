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Цыганков попал в заявку Жироны на матч против Вильярреала
Но на поле украинца не стоит ждать
Фото: facebook.com/gironafc / Автор невідомий
Украинский вингер "Жироны" попал в заявку своей команды на матч против "Вильярреала". Список игроков опубликовала клубная пресс-служба в твиттере.
Тренерский штаб берет с собой на выездную игру 23 исполнителя. Впрочем, как ранее анонсировал главный тренер команды Мичел, украинец отправится на поединок с командой, однако еще
???? Llista ????⚪️#VillarrealGirona #GironaFC pic.twitter.com/8oEC23tC4C— Girona FC (@GironaFC) January 21, 2023
Напомним, что матч "Вильярреал" – "Жирона" состоится в воскресенье, 22 января. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00.
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