Цыганков попал в заявку Жироны на матч против Вильярреала

Украинский вингер "Жироны" попал в заявку своей команды на матч против "Вильярреала". Список игроков опубликовала клубная пресс-служба в твиттере.

Тренерский штаб берет с собой на выездную игру 23 исполнителя. Впрочем, как ранее анонсировал главный тренер команды Мичел, украинец отправится на поединок с командой, однако еще не готов играть .

Напомним, что матч "Вильярреал" – "Жирона" состоится в воскресенье, 22 января. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00.