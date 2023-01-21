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Цыганков попал в заявку Жироны на матч против Вильярреала

Испания
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Но на поле украинца не стоит ждать

Цыганков попал в заявку Жироны на матч против Вильярреала

Фото: facebook.com/gironafc / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер "Жироны" попал в заявку своей команды на матч против "Вильярреала". Список игроков опубликовала клубная пресс-служба в твиттере.

Тренерский штаб берет с собой на выездную игру 23 исполнителя. Впрочем, как ранее анонсировал главный тренер команды Мичел, украинец отправится на поединок с командой, однако еще не готов играть.

Напомним, что матч "Вильярреал" – "Жирона" состоится в воскресенье, 22 января. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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