Примера. Атлетико - Вальядолид 3:0. Бесподобный Гризманн

"Атлетико" добыл определенно самую легкую победу в этом сезоне благодаря выдающейся игре своего лидера Антуана Гризманна.

Француз был замечен на каждом участке поля, и везде полезен. "Вальядолид" так и не нашел противоядия его движению, а еще больше - неожиданным решениям.

Возможно, работай у гостей контригра - им было бы проще, но по факту первый реальный шанс "Вальядолид" создал уже во втором тайме при счете 0:3, так что даже вариантов спасти игру у него не было.

Ну, а Гризманн тем временем творил. На 18-й минуте он пяткой в касание отправил на ворота Морату, который, в свою очередь, идеально расправился с опекуном и голкипером.

На 23-й минуте уже сам Антуан замкнул далеко не самый простой прострел от Молины.

12 - @AntoGriezmann ???????? has scored and assisted in 12 different games in @LaLigaEN, more than any other player for @atletienglish ????⚪️ in the 21st century in the competition. Prince. pic.twitter.com/o95g59i3f5