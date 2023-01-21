Примера. Атлетико - Вальядолид 3:0. Бесподобный Гризманн

"Атлетико" добыл определенно самую легкую победу в этом сезоне благодаря выдающейся игре своего лидера Антуана Гризманна.

Француз был замечен на каждом участке поля, и везде полезен. "Вальядолид" так и не нашел противоядия его движению, а еще больше - неожиданным решениям.

Возможно, работай у гостей контригра - им было бы проще, но по факту первый реальный шанс "Вальядолид" создал уже во втором тайме при счете 0:3, так что даже вариантов спасти игру у него не было.

Ну, а Гризманн тем временем творил. На 18-й минуте он пяткой в касание отправил на ворота Морату, который, в свою очередь, идеально расправился с опекуном и голкипером.

На 23-й минуте уже сам Антуан замкнул далеко не самый простой прострел от Молины.

12 - @AntoGriezmann ???????? has scored and assisted in 12 different games in @LaLigaEN, more than any other player for @atletienglish ????⚪️ in the 21st century in the competition. Prince. pic.twitter.com/o95g59i3f5 — OptaJose (@OptaJose) January 21, 2023

На 28-й - француз так точно закрутил со штрафного, что у Эрмосо была возможность и головой пробить, и ногой добить мяч в сетку.

В общем, гениальный поединок от француза, да и партнеры тоже не подкачали - работали как в лучшие годы. Вдобавок еще и приобретенный у "Барсы" Депай дебютировал - вообще красота. Из негатива только очередной рецидив у Льоренте, который попросил замену.

В таблице победа подняла "Атлетико" на чистое 4-е место с 31 очком. "Вальядолид" после фиаско повис над зоной вылета - 17-я позиция и 17 баллов.

18-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Вальядолид" - 3:0

Голы: Мората, 18, Гризманн, 23, Эрмосо, 28

"Атлетико": Облак - Молина, Витсель, Эрмосо, Рейнилду - Коке (Сауль, 75) - Корреа, Льоренте (де Пауль, 56), Лемар (Кондогбья, 59), Гризманн (Карраско, 56) - Мората (Депай, 75)

"Вальядолид": Масип - Луис Перес (Фреснеда, 60), Хави Санчес (Лукас Роса, 69), Эль-Ямик, Давид Торрес, Оласа (Плата, 60) - Плано, Кике Перес (Гвардиола, 75), Агуадо - Серхио Леон (Меса, 75), Вайсманн

Предупреждения: Рейнилду, 36 - Кике Перес, 38