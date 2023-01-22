Примера. Севилья покинула зону вылета, провал Бетиса, Ла Реал приблизился к ТОП-2

"Ла Реал" продолжает двигаться вверх. Прямо сейчас команда Иманола Альгуасиля подобралась к "Реалу" на расстояние одной победы!

Сегодня на "Вальекасе" баски просто продемонстрировали свой класс. "Райо" упирался изо всех сил, но по итогам матча статистика ударов в створ ворот - 7:2 в пользу "Сосьедада". Ну, а счет вы и так видите.

Первый гол Серлоту сделал умной передачей Давид Сильва - норвежцу оставалось только проткнуть мяч под вратарем.

Второй забитый гол "Сосьедада" - результат подачи с углового. Опять с левой закрутил Сильва, Элустондо на ближней продлил, а Барренечеа внес мяч в ворота.

5 - Alexander Sorloth is the fifth Real Sociedad player to score in five consecutive games in LaLiga in the 21st century after Darko Kovacevic (6), Aleksander Isak (6), Antoine Griezmann (5) and Mikel Oyarzabal (5). History. pic.twitter.com/7OJ3py0lJq — OptaJose (@OptaJose) January 21, 2023

Во втором тайме "Райо" создал два шанса, которых бы хватило для ничьи, но оба не реализовал. Удар Лежена в удивительном прыжке парировал Ремиро, а Альваро Гарсия с десяти метров пробил в расположившегося на линии ворот Ильярраменди.

Справедливо ли это? Скорее, да, ведь "Сосьедад" тоже имел шансы, да и вообще играл с запасом, позволяя себе даже выпускать дебютантов на последние минуты.

В таблице у басков теперь 38 очков - это на 7 больше, чем у "Атлетико". "Райо", в свою очередь, идет 9-м с 26 баллами.

18-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Реал Сосьедад" - 0:2

Голы: Серлот, 15, Барренечеа, 36

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью (Сальви, 84), Лежен, Катена, Фран Гарсия - Унаи Лопес (Комесанья, 46), Сисс - Паласон (Фалькао, 67), Трехо (Нтека, 67), Альваро Гарсия - Камельо (Мартин, 83)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Субельдия, Ле Норманн, Рико - Браис Мендес (Мартин, 65), Ильярраменди, Марин (Карлос Фернандес, 81) - Давид Сильва (Оласагасти, 65) - Барренечеа (Наварро, 70), Серлот (Оярсабаль, 65)

Усталость из-за сложного графика умноженная на травмы и короткую скамейку продолжает медленно убивать "Бетис". Где тут взяться результату?

Сегодня у севильцев на левом фланге от безысходности играли то 36-летний Гуардадо, то 41-летний Хоакин. Сами, небось, представляете их темп.

"Эспаньол" же играл весело, задорно. Кабрера потряс перекладину уже на старте, выше всех выпрыгнув после углового. "Бетис" ответил на это шансом Борхи, чей удар эффектно отбил Альваро, но хозяева давили дальше, и перед перерывом повели. Гол на счету Брейтуэйта, который оторвался от Пессельи и замкнул прострел с левого фланга.

100 - Danish players with most games in @LaLigaEN history:



272 - John Lauridsen

228 - Michael Laudrup

225 - Daniel Wass

154 - Michael Krohn-Delhi

110 - Pione Sisto

100 - MARTIN BRAITHWAITE



Vikings. ???????? pic.twitter.com/3l7MRL8lkb — OptaJose (@OptaJose) January 21, 2023

Во втором тайме "Эспаньол" обязан был удваивать или даже утраивать преимущество, но постоянно что-то мешало. Промах Пуадо по мячу перед пустыми воротами точно войдет в подборки главных курьезов сезона.

В еще одном эпизоде Хави таки забил, но гол отменил ВАР - там увидели отмашку, хотя ни один повтор, если честно, не убедил.

В общем, "Бетис" еще легко отделался. В таблице он пока по-прежнему 6-й с 28 очками. У "Эспаньола" - 12-е место и 20 баллов.

18-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Бетис" - 1:0

Гол: Брейтуэйт, 43

"Эспаньол": Альваро Фернандес - Хиль, Монтес, Кабрера, Оливан - Видаль (Калеро, 72), Винисиус Соуза, Дардер, Пуадо (Меламед, 81) - Хоселу, Брейтуэйт (Рубен Санчес, 81)

"Бетис": Браво - Руибаль, Песселья, Эдгар Гонсалес, Абнер (Миранда, 81) - Гвидо Родригес (Родри, 60), Карвалью - Луис Энрике (Виллиан Жозе, 81), Каналес, Гуардадо (Хоакин, 74) - Борха Иглесиас

Предупреждения: Пуадо, 27, Монтес, 56, Рубен Санчес, 89 - Гвидо Родригес, 24, Руибаль, 90+1

"Кадис" уже порядком надоел своим "автобусом" во всех подряд матчах. Неужели тренеры настолько не верят в команду, что даже не пробуют держать мяч?

Для техничной Ла Лиги это какой-то позор. Сегодня "Субмарина" ни разу толком не потревожила Буну. Единственный удар в створ нанес Лосано из-за пределов штрафной - и это было неопасно.

Все 90 минут "Кадис" только отбивался всем составом, и кризисной "Севилье" было непросто. До перерыва мяч в сетку отправил Ламела, но ВАР все отменил из-за офсайда у Оливера. Во втором тайме "Нервион" еще добавил в темпе - и моментов стало больше, но Гудель, Эн-Несири, Оливер и компания пробивали исключительно во вратаря или защитников, находившихся на линии ворот. Также запомнилась шикарная дальняя попытка Ракитича - здесь уже аплодисменты Ледесме.

Superb save from Ledesma to deny Rakitic from scoring the opener for Sevilla! #SevillaFCCadiz

pic.twitter.com/AtLusxkMrq — Reyi (@Reinaldodcg9) January 21, 2023

В какой-то момент показалось, что "Кадис" таки достоит, но слишком глубокая позиция сыграла с гостями в злую шутку. Рука Алехо оказалась на пути мяча на 86-й минуте, и ВАР не мог это пропустить. Ну, а Ракитич с точки пробил на опыте.

1:0 - и "Севилья" поднимается сразу на 15-е место с 18 очками. "Кадис" же опустился на 19-ю строчку, имея 16 очков. Чувствуете плотность? Борьба за выживание в этом году в Ла Лиге будет очень интересной.

18-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Кадис" - 1:0

Гол: Ракитич, 89 (с пенальти)

"Севилья": Буну - Баде, Гудель, Рекик - Навас, Фернандо (Монтьель, 74), Жордан, Ламела (Окампос, 74) - Оливер (Сусо, 79), Ракитич - Эн-Несири (Рафа Мир, 79)

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Мбайе, Эспино - Бонгонда (Алехо, 70), Алькарас (Негредо, 90), Алекс, Окампо (Диарра, 70) - Собрино (Арсамендия, 81), Лосано

Предупреждения: Ламела, 33 - Эспино, 34, Собрино, 45, Алехо, 83

Удаление: Алехо, 87