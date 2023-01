Примера. Севилья покинула зону вылета, провал Бетиса, Ла Реал приблизился к ТОП-2

"Ла Реал" продолжает двигаться вверх. Прямо сейчас команда Иманола Альгуасиля подобралась к "Реалу" на расстояние одной победы!

Сегодня на "Вальекасе" баски просто продемонстрировали свой класс. "Райо" упирался изо всех сил, но по итогам матча статистика ударов в створ ворот - 7:2 в пользу "Сосьедада". Ну, а счет вы и так видите.

Первый гол Серлоту сделал умной передачей Давид Сильва - норвежцу оставалось только проткнуть мяч под вратарем.

Второй забитый гол "Сосьедада" - результат подачи с углового. Опять с левой закрутил Сильва, Элустондо на ближней продлил, а Барренечеа внес мяч в ворота.

5 - Alexander Sorloth is the fifth Real Sociedad player to score in five consecutive games in LaLiga in the 21st century after Darko Kovacevic (6), Aleksander Isak (6), Antoine Griezmann (5) and Mikel Oyarzabal (5). History. pic.twitter.com/7OJ3py0lJq