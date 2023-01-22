Реал хочет подписать молодого правого защитника дл замены Карвахаля

Мадридский "Реал" рассматривает возможность подписания контракта с защитником "Спортинга" Педро Порро.

"Сливочные" хотят найти замену Дани Карвахалю, который существенно снизил уровень своей игры. Известно, что в контракте Порро прописана сумма отступных в размере € 45 млн.

В нынешнем сезоне на счету защитника участие в 24 матчах за "Спортинг", в которых он забил три гола и отдал 11 результативных передач. В марте 2021 года Порро также единожды сыграл за основную сборную Испании.