  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал хочет подписать молодого правого защитника для замены Карвахаля
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал хочет подписать молодого правого защитника для замены Карвахаля

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Испанец перестал удовлетворять руководство "сливочных"

Реал хочет подписать молодого правого защитника для замены Карвахаля

Фото: twitter.com/sporting_cp / Автор невідомий

Новина українською

Мадридский "Реал" рассматривает возможность подписания контракта с защитником "Спортинга" Педро Порро.

"Сливочные" хотят найти замену Дани Карвахалю, который существенно снизил уровень своей игры. Известно, что в контракте Порро прописана сумма отступных в размере € 45 млн.

В нынешнем сезоне на счету защитника участие в 24 матчах за "Спортинг", в которых он забил три гола и отдал 11 результативных передач. В марте 2021 года Порро также единожды сыграл за основную сборную Испании.

По теме
yellow-arrow
Анчелотти: Модрич и Кроос неприкосновенны, но они не будут играть в каждом матче
yellow-arrow
Реал готов предложить круглую сумму за трансфер форварда Наполи
yellow-arrow
Знакомимся с новой командой Цыганкова. Текстовая трансляция матча Вильярреал - Жирона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль Педро Порро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
As

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде