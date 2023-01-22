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Реал хочет подписать молодого правого защитника для замены Карвахаля
Испанец перестал удовлетворять руководство "сливочных"
Фото: twitter.com/sporting_cp / Автор невідомий
Мадридский "Реал" рассматривает возможность подписания контракта с защитником "Спортинга" Педро Порро.
"Сливочные" хотят найти замену Дани Карвахалю, который существенно снизил уровень своей игры. Известно, что в контракте Порро прописана сумма отступных в размере € 45 млн.
В нынешнем сезоне на счету защитника участие в 24 матчах за "Спортинг", в которых он забил три гола и отдал 11 результативных передач. В марте 2021 года Порро также единожды сыграл за основную сборную Испании.
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