Анчелотти: Модрич и Кроос неприкосновенны, но они не будут играть в каждом матче

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о хавбеках "сливочных" Тони Кроосе и Луке Модриче.

"Состав неприкосновенный. Это касается не только Модрича и Крооса, но и других игроков, которые выходят на замену и отдают все на поле. Например, как Себальос и Асенсио в матче с "Вильярреалом".

Модрич и Кроос неприкосновенны, однако это не означает, что они будут играть в каждом поединке. Эти игроки, которые творили историю в этом клубе, творят историю и будут творить историю. Но это не значит, что они должны играть в каждую игру", – рассказал итальянский коуч.