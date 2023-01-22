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Анчелотти: Модрич и Кроос неприкосновенны, но они не будут играть в каждом матче
Наставник мадридцев уважает авторитет опытных полузащитников
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о хавбеках "сливочных" Тони Кроосе и Луке Модриче.
"Состав неприкосновенный. Это касается не только Модрича и Крооса, но и других игроков, которые выходят на замену и отдают все на поле. Например, как Себальос и Асенсио в матче с "Вильярреалом".
Модрич и Кроос неприкосновенны, однако это не означает, что они будут играть в каждом поединке. Эти игроки, которые творили историю в этом клубе, творят историю и будут творить историю. Но это не значит, что они должны играть в каждую игру", – рассказал итальянский коуч.
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