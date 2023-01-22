  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти: Модрич и Кроос неприкосновенны, но они не будут играть в каждом матче
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: Модрич и Кроос неприкосновенны, но они не будут играть в каждом матче

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Наставник мадридцев уважает авторитет опытных полузащитников

Анчелотти: Модрич и Кроос неприкосновенны, но они не будут играть в каждом матче

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о хавбеках "сливочных" Тони Кроосе и Луке Модриче.

"Состав неприкосновенный. Это касается не только Модрича и Крооса, но и других игроков, которые выходят на замену и отдают все на поле. Например, как Себальос и Асенсио в матче с "Вильярреалом".

Модрич и Кроос неприкосновенны, однако это не означает, что они будут играть в каждом поединке. Эти игроки, которые творили историю в этом клубе, творят историю и будут творить историю. Но это не значит, что они должны играть в каждую игру", – рассказал итальянский коуч.

Читайте такжеРеал готов предложить круглую сумму за трансфер форварда Наполи
По теме
yellow-arrow
Реал готов предложить круглую сумму за трансфер форварда Наполи
yellow-arrow
Реал хочет подписать молодого правого защитника для замены Карвахаля
yellow-arrow
Знакомимся с новой командой Цыганкова. Текстовая трансляция матча Вильярреал - Жирона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тони Кроос Карло Анчелотти Лука Модрич Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде