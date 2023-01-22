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Цыганков наблюдал со скамейки. Видео гола и обзор матча Вильярреал - Жирона 1:0
Украинец пока не готов
Фото: facebook.com/gironafc / Автор невідомий
Украинский вингер Виктор Цыганков пока не дебютировал за "Жирону", однако наблюдал за игрой своей команды против "Вильярреала" со скамейки запасных. Его новые партнеры были очень близки к тому, чтобы не проиграть. Но в компенсированное время в ворота "Жироны" арбитр назначил сразу два пенальти. Первый Морено не реализовал, однако второй от Парехо был точным.
Напомним, что тренерский штаб "Жироны" не планировал выпускать Цыганкова в этом матче, ведь он еще не готов.
Чемпионат Испании 18-й тур
"Вильярреал" - "Жирона" 1:0
Гол: Парехо 90+11 (пен.)
Нереализованный пенальти: Морено 90+3
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