Примера. Жирона без Цыганкова драматично проиграла Вильярреалу, Эльче все еще без побед

Виктор Цыганков еще не готов играть и сегодня полтора часа с лавки наблюдал, как его "Жирона" страдает на поле "Вильярреала".

"Подводники" были заметно уставшими после изнурительных 2:3 в Кубке против "Реала", но все равно их класса хватало, чтобы доминировать, создавать моменты, диктовать темп.

"Жирона" отвечала редко и неопасно. Единственный раз гости могли забить после заброса Мартина на Стуани, но 36-летний уругваец сыграл так, будто ему 56, и момент упустил.

Ну, а в остальном атаковала в матче "Желтая субмарина". Еще в первом тайме убойный шанс упустил Пино (штанга), в той же атаке Гассанига в прыжке отбил удар Баэны. Сразу после перерыва вратарь "Жироны" чудом вытащил и попытку Манди.

Хозяевам не везло. Даже когда Морено отыграл голкипера, то попал в защитника - и это все намекало на ничью, но нет. "Жирона" слишком рано сдулась физически.

Первым "посыпался" Буэно, грубо оттолкнувший соперника прямо перед штрафной - и так гости остались в меньшинстве.

1 - It is the first @LaLigaEN game in the 21st century with two penalties for the same team in the added time of the second half. Also, Dani Parejo's goal (100:01) is the latest for @VillarrealCFen in the competition during this time.



Agony. pic.twitter.com/aj1eZVUZeT — OptaJose (@OptaJose) January 22, 2023

Ну, а в добавленное время началась комедия. Сперва Ромеу совершил накладку и привез пенальти, но Гассанига взял удар Морено. Казалось бы, вот она, удача! Но защита "Жироны" и здесь была против. Последний в матче угловой - и Хуанпе в прямом смысле снимает футболку с Пау Торреса! Глупее фола мир не видывал, и со второго пенальти "Вильярреал" победу уже не упустил.

Теперь у "Подводников" 31 очко в таблице - и они делят 4-5 места с "Атлетико". У "Жироны" - 21 балл, 11-я строчка и все еще ноль сухих матчей в Ла Лиге.

18-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Жирона" - 1:0

Гол: Парехо, 90+10 (с пенальти)

"Вильярреал": Рейна - Манди, Куэнка (Мбаке, 61), Пау Торрес, Мохика (Альберто Морено, 86) - Капу (Тригейрос, 81), Парехо, Баэна - Чуквезе (Кольядо, 86), Жерар Морено, Пино (Моралес, 81)

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Эспиноса, Гутьеррес (Хуанпе, 81) - Ромеу, Алейш Гарсия (Борха Гарсия, 75) - Тони Вилья (Валери, 75), Мартин (Эррера, 64), Рикельме - Стуани (Кастельянос, 64)

Предупреждения: Жерар Морено, 18, Пино, 25, Пау Торрес, 37, Баэна, 46, Альберто Морено, 90+6 - Буэно, 3, Гутьеррес, 32, Стуани, 40, Хуанпе, 90+8

Удаление: Буэно, 79

Вторая подряд ничья при хорошей игре для "Эльче", которая, однако, ничем команде помочь не может - отставание в таблице слишком велико.

"Эльче" нужны победы, но их добыть сложно, играя только один тайм, как это было сегодня. Вот что мешало настроиться со старта? Посмотрите на гол Чими Авилы на 20-й минуте - да, аргентинец выпрыгнул идеально, но где были опекуны?

"Осасуна" и близко не показывала свой лучший футбол, и как только после перерыва "Эльче" забегал, у нее начались проблемы.

У хозяев лидерские качества проявил арендованный у "Севильи" защитник Хосе Луис Кармона - парень и обыгрывал, и отдавал, и даже гол забил шикарным ударом в ближнюю девятку в контратаке. У него большое будущее.

Имей "Эльче" еще парочку таких исполнителей - и победа была бы в кармане, но их нет. Лукас Бойе запорол два удобных голевых шанса, и поэтому всего лишь ничья.

После нее у зелено-полосатых в таблице 6 очков - до спасения надо набрать еще 12. Касательно "Осасуны", то она 7-я с 28 очками.

18-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Осасуна" - 1:1

Голы: Кармона, 67 - Авила, 20

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Роко, Бигас - Кармона (Моренте, 88), Маскарель, Гумбау, Бланко (Клерк, 69) - Милья (Гути, 80), Бойе (Рохер Марти, 87), Фидель (Понсе, 69)

"Осасуна": Алекс Фернандес - Морено, Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес - Мой Гомес (Орос, 57), Ибаньес (Монкайола, 65), Брашанац - Авила (Рубен Гарсия. 65), Будимир (Кике, 74), Барха (Абде, 74)

Предупреждения: Кармона, 13, Бланко, 45 - Авила, 55