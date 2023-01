Примера. Жирона без Цыганкова драматично проиграла Вильярреалу, Эльче все еще без побед

Виктор Цыганков еще не готов играть и сегодня полтора часа с лавки наблюдал, как его "Жирона" страдает на поле "Вильярреала".

"Подводники" были заметно уставшими после изнурительных 2:3 в Кубке против "Реала", но все равно их класса хватало, чтобы доминировать, создавать моменты, диктовать темп.

"Жирона" отвечала редко и неопасно. Единственный раз гости могли забить после заброса Мартина на Стуани, но 36-летний уругваец сыграл так, будто ему 56, и момент упустил.

Ну, а в остальном атаковала в матче "Желтая субмарина". Еще в первом тайме убойный шанс упустил Пино (штанга), в той же атаке Гассанига в прыжке отбил удар Баэны. Сразу после перерыва вратарь "Жироны" чудом вытащил и попытку Манди.

Хозяевам не везло. Даже когда Морено отыграл голкипера, то попал в защитника - и это все намекало на ничью, но нет. "Жирона" слишком рано сдулась физически.

Первым "посыпался" Буэно, грубо оттолкнувший соперника прямо перед штрафной - и так гости остались в меньшинстве.

1 - It is the first @LaLigaEN game in the 21st century with two penalties for the same team in the added time of the second half. Also, Dani Parejo's goal (100:01) is the latest for @VillarrealCFen in the competition during this time.



Agony. pic.twitter.com/aj1eZVUZeT