Примера. Барселона - Хетафе 1:0. Без Левандовского сложно

Интересный отрезок проводит "Барселона". С одной стороны, сегодня была добыта шестая кряду победа. С другой - каталонцам почти всякий раз играется непросто.

Сегодня команде Хави сильно не хватало наконечника атак - Роберт Левандовский пропускал игру из-за дисквалификации. Также неудобным для каталонцев оказался закрытый, почти "автобусный" стиль соперника.

"Барса" много держала мяч, но ей не хватало конкретики, остроты. Гости отбивались числом. За первые полчаса вспоминается только удар Дембеле со средней - в руки Сории. "Хетафе" ответил на это голом Унала из офсайда в единственной осмысленной контратаке.

2 - @Pedri ???????? has scored in consecutive games (2 goals) for the first time for @FCBarcelona ???????? in all competitions (98 games played). His last three goals came with his only three shots on target. Magic. pic.twitter.com/INcnOWVJjo