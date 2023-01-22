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Примера. Барселона - Хетафе 1:0. Без Левандовского сложно

Испания
(1 голосов)

Фаворит победил, но намучился

Примера. Барселона - Хетафе 1:0. Без Левандовского сложно

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересный отрезок проводит "Барселона". С одной стороны, сегодня была добыта шестая кряду победа. С другой - каталонцам почти всякий раз играется непросто.

Сегодня команде Хави сильно не хватало наконечника атак - Роберт Левандовский пропускал игру из-за дисквалификации. Также неудобным для каталонцев оказался закрытый, почти "автобусный" стиль соперника.

"Барса" много держала мяч, но ей не хватало конкретики, остроты. Гости отбивались числом. За первые полчаса вспоминается только удар Дембеле со средней - в руки Сории. "Хетафе" ответил на это голом Унала из офсайда в единственной осмысленной контратаке.

Мяч Педри стал для Блауграны благословением, ведь возник из ничего. Гави поймал гостей на неудачном выходе из обороны, пустил в прорыв Рафинью, а тот нашел в штрафной Педри - по сути, "Барса" сыграла так быстро и вертикально, как полагалось играть "Хетафе".

А что синие? Пропустив, они чуть поддавили в центре и чудом не сравняли еще перед перерывом. Сперва Майораль выбежал на рандеву с тер Штегеном - и бесславно его проиграл. Затем еще Аленья вместо прострела на ногу партнеру зачем-то пальнул куда-то в сторону углового.

Хави, впрочем, намек понял - в перерыве он поменял половину защитников, и дальше пошла игра практически без моментов. "Хетафе" не мог, "Барса" не хотела и положилась на оборону - видимо, плотный график начинает сказываться на физике.

Описывать этот отрезок бесполезно - за это время на поле не произошло решительно ничего важного. Карточка Дембеле, плохое замыкание от Майораля, неиспользованный шанс Кессье - все как-то мелко.

Ну, а что крупно, так это преимущество "Барселоны" над "Реалом" в таблице - как минимум на три часа оно выросло до шести очков. Касательно "Хетафе", то, несмотря на все старания, команда Кике Санчеса Флореса осталась в таблице 16-й с 17 очками.

18-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Педри, 35

"Барселона": тер Штеген - Роберто (Маркос Алонсо, 77), Кунде, Кристенсен (Эрик Гарсия, 46), Бальде (Альба, 46) - Гави, Бускетс, Педри - Дембеле, Фати, Рафинья (Кессье, 62)

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Даконам, Дуарте, Альдерете, Иглесиас (Альварес, 84) - Альгобия (Вильяр, 62), Милья (Сеоане, 84), Аленья - Майораль (Порту, 77), Унал (Латаса, 84)

Предупреждения: Дембеле, 68 - Альдерете, 44, Унал, 82

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В статье: Барселона "Хетафе"
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.01.2023 в 21:46
Не очень хорошую игру и это мягко сказано, продемонстрировала сегодня Барса. Не знаю в чем проблема, ротация, или настрой на игру. Но так делать нельзя, дорогую цену заплатить можно. Спасибо нашему парню с красивой прической, что уберег наши ворота на 40й минуте. Фати - 0, Дембеле слабо и повезло ему, что карточка была желтая, а не более яркого цвета. Не получил я сегодня удовольствия. Не люблю, когда на последних минутах матча счет 1-0 )) Ну да ладно, барселонцев с победой и мирного неба над головой !!!
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Spokoyno (Київ)
22.01.2023 в 21:37
+3 це головний плюс, проте мінусів набагато більше... Реалізація, захист та подарунок від Гаві. "Втома"... ну може Бускетс декілька разів схибив...
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