Примера. Барселона - Хетафе 1:0. Без Левандовского сложно

Интересный отрезок проводит "Барселона". С одной стороны, сегодня была добыта шестая кряду победа. С другой - каталонцам почти всякий раз играется непросто.

Сегодня команде Хави сильно не хватало наконечника атак - Роберт Левандовский пропускал игру из-за дисквалификации. Также неудобным для каталонцев оказался закрытый, почти "автобусный" стиль соперника.

"Барса" много держала мяч, но ей не хватало конкретики, остроты. Гости отбивались числом. За первые полчаса вспоминается только удар Дембеле со средней - в руки Сории. "Хетафе" ответил на это голом Унала из офсайда в единственной осмысленной контратаке.

2 - @Pedri ???????? has scored in consecutive games (2 goals) for the first time for @FCBarcelona ???????? in all competitions (98 games played). His last three goals came with his only three shots on target. Magic. pic.twitter.com/INcnOWVJjo — OptaJose (@OptaJose) January 22, 2023

Мяч Педри стал для Блауграны благословением, ведь возник из ничего. Гави поймал гостей на неудачном выходе из обороны, пустил в прорыв Рафинью, а тот нашел в штрафной Педри - по сути, "Барса" сыграла так быстро и вертикально, как полагалось играть "Хетафе".

А что синие? Пропустив, они чуть поддавили в центре и чудом не сравняли еще перед перерывом. Сперва Майораль выбежал на рандеву с тер Штегеном - и бесславно его проиграл. Затем еще Аленья вместо прострела на ногу партнеру зачем-то пальнул куда-то в сторону углового.

Хави, впрочем, намек понял - в перерыве он поменял половину защитников, и дальше пошла игра практически без моментов. "Хетафе" не мог, "Барса" не хотела и положилась на оборону - видимо, плотный график начинает сказываться на физике.

Описывать этот отрезок бесполезно - за это время на поле не произошло решительно ничего важного. Карточка Дембеле, плохое замыкание от Майораля, неиспользованный шанс Кессье - все как-то мелко.

Ну, а что крупно, так это преимущество "Барселоны" над "Реалом" в таблице - как минимум на три часа оно выросло до шести очков. Касательно "Хетафе", то, несмотря на все старания, команда Кике Санчеса Флореса осталась в таблице 16-й с 17 очками.

18-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Педри, 35

"Барселона": тер Штеген - Роберто (Маркос Алонсо, 77), Кунде, Кристенсен (Эрик Гарсия, 46), Бальде (Альба, 46) - Гави, Бускетс, Педри - Дембеле, Фати, Рафинья (Кессье, 62)

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Даконам, Дуарте, Альдерете, Иглесиас (Альварес, 84) - Альгобия (Вильяр, 62), Милья (Сеоане, 84), Аленья - Майораль (Порту, 77), Унал (Латаса, 84)

Предупреждения: Дембеле, 68 - Альдерете, 44, Унал, 82