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Бензема сравнялся с Раулем по количеству голов в Ла Лиге

Испания
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Больше только в истории "Реала" у Роналду

Бензема сравнялся с Раулем по количеству голов в Ла Лиге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на выезде обыграл "Атлетик" Бильбао.

Победу "сливочных" принес капитан команды Карим Безнема - 35-летний француз забил первый мяч в игре, поразив ворота соперника на 24-й минуте встречи после паса Марко Асенсио.

Этот гол стал 228-м для Карима в рамках чемпионата Испании. Таким образом, Безнема сравнялся по этому показателю с легендарным нападающим "Реала" Раулем.

Рекорд по количеству голов в Ла Лиге за "Реал" принадлежит Криштиану Роналду – у португальца 311 результативных ударов.

В этом сезоне на клубном уровне французский нападающий провел 18 матчей, в которых записал на свой счет 12 голов и 1 ассист.

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В статье: Карим Бензема Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
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Источник:
Squawka

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