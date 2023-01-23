Бензема сравнялся с Раулем по количеству голов в Ла Лиге

В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на выезде обыграл "Атлетик" Бильбао.

Победу "сливочных" принес капитан команды Карим Безнема - 35-летний француз забил первый мяч в игре, поразив ворота соперника на 24-й минуте встречи после паса Марко Асенсио.

Этот гол стал 228-м для Карима в рамках чемпионата Испании. Таким образом, Безнема сравнялся по этому показателю с легендарным нападающим "Реала" Раулем.

Рекорд по количеству голов в Ла Лиге за "Реал" принадлежит Криштиану Роналду – у португальца 311 результативных ударов.

В этом сезоне на клубном уровне французский нападающий провел 18 матчей, в которых записал на свой счет 12 голов и 1 ассист.