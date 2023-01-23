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Бензема сравнялся с Раулем по количеству голов в Ла Лиге
Больше только в истории "Реала" у Роналду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал"
Победу "сливочных" принес капитан команды Карим Безнема - 35-летний француз забил первый мяч в игре, поразив ворота соперника на 24-й минуте встречи после паса Марко Асенсио.
Этот гол стал 228-м для Карима в рамках чемпионата Испании. Таким образом, Безнема сравнялся по этому показателю с легендарным нападающим "Реала" Раулем.
Рекорд по количеству голов в Ла Лиге за "Реал" принадлежит Криштиану Роналду – у португальца 311 результативных ударов.
В этом сезоне на клубном уровне французский нападающий провел 18 матчей, в которых записал на свой счет 12 голов и 1 ассист.
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