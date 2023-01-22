Примера. Атлетик - Реал Мадрид 0:2. Нервно, но справедливо

Играть в Бильбао сложно всем, а "Реал" серьезно наелся за последние недели. В теории это могло привести к небольшой сенсации, но… не привело.

Мадрид сумел поддержать высокий темп матча благодаря достойной игре ближайшего резерва - Асенсио, Себальос, Камавинга, Начо выглядели не идеально, но уж точно не слабее "Атлетика".

Ну, и еще у "Реала" был Бензема, который эффектно забил даже с полумомента на 24-й минуте - просто зацените, как он поймал мяч на ногу!

В то же время "Атлетик" атаковал-атаковал, но удар Паредеса отбил Куртуа, попытка Нико пришлась мимо штанги - и команды пошли на перерыв при счете 0:1.

228 - @Benzema ???????? has scored his 228th goal in #LaLiga and equals Raúl González as the second @realmadriden top scorer in the competition (@Cristiano ????????, 311). Historical. pic.twitter.com/CnxoeTcIR8 — OptaJose (@OptaJose) January 22, 2023

В начале второго тайма Мадрид должен был добивать соперника, но Начо и Асенсио - это вам не Карим; первый с нескольких метров пробил точно в корпус Симону, а второй запорол выход на ворота под углом.

Такая расточительность ожидаемо привела "Реал" к нервной концовке, когда баски всем составом побежали вперед, а у самих "Сливочных" силы на активную контригру почти иссякли. И, знаете, матч мог закончиться по-всякому, имей Нико Уильямс задатки бомбардира.

Именно промах молодого вингера стал главным разочарованием последних минут для "Атлетика". Также запомнился незасчитанный гол, где за Мадрид сыграл прозевавший линию офсайда Гурусета.

Без преувеличения, "Реал" выживал последние 10-15 минут. Выход Модрича немного стабилизовал опорную зону, но баски все равно владели мячом, навешивали, подавали угловые… и проиграли. Им категорично не хватило забивного форварда, способного превращать подачи в удары. Ну, а "Реал" напоследок еще и второй забил благодаря идеальному удару вышедшего с лавки Крооса - так сказать, сняли все вопросы.

Camavinga vs Athletic:



• 90% pass accuracy

• 14 ball retrievals

• 9 recoveries

• 5 clearances

• 2 tackles

• 2 interceptions

• 8 duels won pic.twitter.com/1ub8tHdJZZ — TC (@totalcristiano) January 22, 2023

В таблице победа снова приблизила Мадрид к "Барселоне" на расстояние трех очков. "Атлетик" остался на 8-й позиции с 5 баллами отставания от зоны ЛЧ.

18-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Реал Мадрид" - 0:2

Голы: Бензема, 24, Кроос, 90

"Атлетик": Симон - де Маркос (Лекуэ, 76), Вивиан, Паредес, Берчиче - Саррага (Эррера, 67), Весга (Рауль Гарсия, 86) - Нико Уильямс, Сансет (Муньяин, 67), Беренгер (Гурусета, 67) - Уильямс

"Реал": Куртуа - Начо, Милитао, Рюдигер, Менди - Вальверде, Камавинга, Себальос (Кроос, 85) - Асенсио (Модрич, 73), Бензема, Винисиус (Родриго, 86)

Предупреждения: Берчиче, 50, Вивиан, 58, Эррера, 88 - Камавинга, 62, Винисиус, 79