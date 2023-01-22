  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Атлетик - Реал Мадрид 0:2. Нервно, но справедливо
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Атлетик - Реал Мадрид 0:2. Нервно, но справедливо

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Чемпион не отпускает в таблице "Барселону"

Примера. Атлетик - Реал Мадрид 0:2. Нервно, но справедливо

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Играть в Бильбао сложно всем, а "Реал" серьезно наелся за последние недели. В теории это могло привести к небольшой сенсации, но… не привело.

Мадрид сумел поддержать высокий темп матча благодаря достойной игре ближайшего резерва - Асенсио, Себальос, Камавинга, Начо выглядели не идеально, но уж точно не слабее "Атлетика".

Ну, и еще у "Реала" был Бензема, который эффектно забил даже с полумомента на 24-й минуте - просто зацените, как он поймал мяч на ногу!

В то же время "Атлетик" атаковал-атаковал, но удар Паредеса отбил Куртуа, попытка Нико пришлась мимо штанги - и команды пошли на перерыв при счете 0:1.

В начале второго тайма Мадрид должен был добивать соперника, но Начо и Асенсио - это вам не Карим; первый с нескольких метров пробил точно в корпус Симону, а второй запорол выход на ворота под углом.

Такая расточительность ожидаемо привела "Реал" к нервной концовке, когда баски всем составом побежали вперед, а у самих "Сливочных" силы на активную контригру почти иссякли. И, знаете, матч мог закончиться по-всякому, имей Нико Уильямс задатки бомбардира.

Именно промах молодого вингера стал главным разочарованием последних минут для "Атлетика". Также запомнился незасчитанный гол, где за Мадрид сыграл прозевавший линию офсайда Гурусета.

Без преувеличения, "Реал" выживал последние 10-15 минут. Выход Модрича немного стабилизовал опорную зону, но баски все равно владели мячом, навешивали, подавали угловые… и проиграли. Им категорично не хватило забивного форварда, способного превращать подачи в удары. Ну, а "Реал" напоследок еще и второй забил благодаря идеальному удару вышедшего с лавки Крооса - так сказать, сняли все вопросы.

В таблице победа снова приблизила Мадрид к "Барселоне" на расстояние трех очков. "Атлетик" остался на 8-й позиции с 5 баллами отставания от зоны ЛЧ.

18-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Реал Мадрид" - 0:2

Голы: Бензема, 24, Кроос, 90

"Атлетик": Симон - де Маркос (Лекуэ, 76), Вивиан, Паредес, Берчиче - Саррага (Эррера, 67), Весга (Рауль Гарсия, 86) - Нико Уильямс, Сансет (Муньяин, 67), Беренгер (Гурусета, 67) - Уильямс

"Реал": Куртуа - Начо, Милитао, Рюдигер, Менди - Вальверде, Камавинга, Себальос (Кроос, 85) - Асенсио (Модрич, 73), Бензема, Винисиус (Родриго, 86)

Предупреждения: Берчиче, 50, Вивиан, 58, Эррера, 88 - Камавинга, 62, Винисиус, 79

По теме
yellow-arrow
Молодежь бьется, старики решают. Атлетик - Реал 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Бензема сравнялся с Раулем по количеству голов в Ла Лиге
yellow-arrow
Четко по счету. Барселона - Хетафе 1:0. Видео гола и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
23.01.2023 в 00:17
Уверенная победа. Медленно, но уверенно двигаемся к очередному чемпионству.
Ответить
+2
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
23.01.2023 в 00:19
Пока шо вы у Барсы нюхаете. Двигаются они блъ..
Ответить
+2
-3
__Grаb__ (Костопіль)
23.01.2023 в 00:21
+1
-4
__Grаb__ (Костопіль)
23.01.2023 в 00:22
На радощах біс поплутав.
+1
-4
avatar
Барселиниуc (землянин)
23.01.2023 в 00:23
гробик-уйобик
+1
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.01.2023 в 00:26
Хахахаха. Гробик
+1
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
23.01.2023 в 00:15
Этот вальвердовский ссыкливый Атлетик просто гавно на постном масле и больше ничего.
Ответить
+2
-3
metall5291 (Kharkiv)
23.01.2023 в 00:10
В этом матче Реал не имел права терять очки и ,слава Богу, он их и не потерял. Тяжелая победа, но заслуженная. Спасибо всем, в т.ч. игрокам ближайшего резерва - не подвели. Что касается результата - он лучше, чем я ожидал.
Ответить
+1
-4
oda1979 (Запорожье)
23.01.2023 в 00:18
Пацаны сейчас под нагрузками. Через месяц будут летать по полю.
Ответить
+2
-2
sasha_lv (Львів)
22.01.2023 в 23:56
Чудова перемога Реалу!
Ответить
+3
-3
avatar
hrdhrd (Украина)
22.01.2023 в 23:54
Хороший матч двух хороших команд, красивые голы и трудовая победа Мадрида. Гонка продолжается
Ответить
+3
-1
sasha_lv (Львів)
22.01.2023 в 23:57
Ответить
+3
-3
__Grаb__ (Костопіль)
23.01.2023 в 00:23
Ответить
+1
-3

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде