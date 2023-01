Примера. Атлетик - Реал Мадрид 0:2. Нервно, но справедливо

Играть в Бильбао сложно всем, а "Реал" серьезно наелся за последние недели. В теории это могло привести к небольшой сенсации, но… не привело.

Мадрид сумел поддержать высокий темп матча благодаря достойной игре ближайшего резерва - Асенсио, Себальос, Камавинга, Начо выглядели не идеально, но уж точно не слабее "Атлетика".

Ну, и еще у "Реала" был Бензема, который эффектно забил даже с полумомента на 24-й минуте - просто зацените, как он поймал мяч на ногу!

В то же время "Атлетик" атаковал-атаковал, но удар Паредеса отбил Куртуа, попытка Нико пришлась мимо штанги - и команды пошли на перерыв при счете 0:1.

228 - @Benzema ???????? has scored his 228th goal in #LaLiga and equals Raúl González as the second @realmadriden top scorer in the competition (@Cristiano ????????, 311). Historical. pic.twitter.com/CnxoeTcIR8