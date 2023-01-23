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Анчелотти отреагировал на просьбу фаната с трибун и поделился с ним жвачкой

Испания
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Необычно

Анчелотти отреагировал на просьбу фаната с трибун и поделился с ним жвачкой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Реала" Карло Анчелотти презентовал поклоннику "сливочных" крайне необычный подарок.

Вчера, 22 января, мадридцы играли с "Атлетиком" из Бильбао на стадионе "Сан-Мамес" (0:2). Во время матча итальянский специалист подошел к первым рядам трибун, откуда болельщики буквально могли дотянуться до него рукой. Один из болельщиков попросил Анчелотти поделиться с ним… жвачкой. Тренер достал из кармана жевательную резинку и без лишних вопросов протянул ее поклоннику.

"Реал" занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды Карло 41 очко после 17 сыгранных поединков.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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