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Примера. Валенсия - Альмерия 2:2. Летучие мыши сами себе организовали проблемы

Испания
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Ужасная концентрация от команды Гаттузо

Примера. Валенсия - Альмерия 2:2. Летучие мыши сами себе организовали проблемы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Валенсия" и по составу, и по качеству игры превосходит "Альмерию", однако плохое отношение помешало команде Дженнаро Гаттузо взять три очка.

Только за стартовые полчаса Кавани упустил три (!) голевых шанса, регулярно проигрывая дуэли Фернандо Мартинесу. И это только начало.

Паулиста играл ничуть не собраннее Матадора. На 43-й минуте мяч попал в его руку, и "Валенсии" повезло, что Рамазани, предварительно поссорившись с Туре за право пробить пенальти, промахнулся.

Индивидуальное мастерство Клюйверта и Алмейды таки вывело "Валенсию" вперед на 48-й минуте, но через 360 секунд Чуми после углового счет сравнял.

Джастин не успокоился - прорвался на ворота, ударил и Гайя добил мяч в сетку - 2:1! Но и здесь у "Валенсии" нашелся антигерой - это Озкачар обрезался в собственной штрафной, подарив гол Портильо.

В таком стиле выиграть просто невозможно, так что "Летучие мыши" довольствовались ничьей. Она подняла их в таблице на 12-е место с 20 очками. "Альмерия" с 19 баллами осталась 14-й.

18-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Альмерия" - 2:2

Голы: Клюйверт, 48, Гайя, 65 - Чуми, 54, Портильо, 75

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Паулиста, Озкачар, Гайя - Тони Лато (Мориба, 77), Муса, Алмейда (Дуро, 77), Клюйверт (Кастильехо, 88) - Самуэл Лино, Кавани (Маркос Андре, 88)

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Мендес (Портильо, 66), Чуми, Родриго Эли, Акиеме - Робертоне, Саму Кошта, Мелеро (Эгуарас, 84) - Баптистао (Суарес, 76), Туре (Эмбарба, 76), Рамазани (Посо, 66)

Предупреждения: Кавани, 45, Алмейда, 83 - Чуми, 58, Мелеро, 80

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В статье: Валенсия Альмерия
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