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Аль-Наср уже зимой хочет купить Модрича. Хорвату предлагают 40 миллионов евро в год

Испания
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Деньги не проблема

Аль-Наср уже зимой хочет купить Модрича. Хорвату предлагают 40 миллионов евро в год

Фото: https://twitter.com/lukamodric10

Новина українською

"Аль-Наср" приступил к действиям в борьбе за хавбека "Реала" Луку Модрича, сообщает Okaz. Игрока хотят купить этой зимой и предлагают 37-летнему хорвату контракт на 2.5 года и 40 миллионов евро за сезон.

Если "Реал" не согласится продать полузащитника до закрытия январского трансферного окна, полузащитника будут пытаться подписать летом на правах свободного агента. Контракт Модрича как раз истекает в конце сезона, а новое соглашение стороны ещё не согласовали.

Тем не менее, сообщалось, что футболист желает остаться в Мадриде, а клуб готов предложить контракт ещё на год, до лета 2024-го. Прошло несколько месяцев, но новое соглашение ещё не подписано.

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В этом сезоне 37-летний полузащитник провел за "Реал" 23 матча, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид) Аль-Наср
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Источник:
okaz.com

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