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Барселону и Севилью исключили из женского Кубка Испании
Клубы использовали дисквалифицированых футболисток
Фото: twitter.com/FCBfemeni
Комитет по соревнованиям Федерации футбола Испании дисквалифицировал "Барселону" и "Севилью" из женского Кубка Испании, сообщает Cope. Команды заиграли по футболистке, которые не отбыли свои дисквалификации.
В матче "Барселоны" с "Осасуной" приняла участие нападающая Гейсе Феррейра, которая получила дисквалификацию в прошлом клубе. В матче "Севильи" с "Вильярреалом" (1:0) сыграла Нагоре Кальдерон, которая не отбыла дисквалификацию, но уже в этой же команде.
Клубы также заплатят по 1001 евро штрафа, у них есть 10 дней чтобы подать аппеляции. Сообщается, что "Севилья" не будет спорить с решением комитета.
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