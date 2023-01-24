Барселону и Севилью исключили из женского Кубка Испании

Комитет по соревнованиям Федерации футбола Испании дисквалифицировал "Барселону" и "Севилью" из женского Кубка Испании, сообщает Cope. Команды заиграли по футболистке, которые не отбыли свои дисквалификации.

В матче "Барселоны" с "Осасуной" приняла участие нападающая Гейсе Феррейра, которая получила дисквалификацию в прошлом клубе. В матче "Севильи" с "Вильярреалом" (1:0) сыграла Нагоре Кальдерон, которая не отбыла дисквалификацию, но уже в этой же команде.

Клубы также заплатят по 1001 евро штрафа, у них есть 10 дней чтобы подать аппеляции. Сообщается, что "Севилья" не будет спорить с решением комитета.