Реал предложил Асенсио четырехлетний контракт. Испанец недоволен зарплатой

"Реал" предложил Марко Асенсио контракт до лета 2027-го. 27-летний испанец доволен продолжительностью соглашения, но хотел бы получать зарплату больше, чем ему предлагает клуб.

Текущее соглашение игрока истекает в конце сезона.

Стороны уже давно торгуются по поводу нового контракта. Так в октябре футболисту предлагали трехлетний контракт с повыением зарплаты, но агент нападающего Жорже Мендеш, продолжил переговоры, чтобы получить от клуба больше.

Асенсио хотел уйти летом, но у клуба были планы на футболиста в этом сезоне. В итоге нападающий остался.

В этом сезоне Марко выходил на поле 22 раза, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 25 миллионов евро.

