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Реал предложил Асенсио четырехлетний контракт. Испанец недоволен зарплатой
Троги продолжаются
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" предложил Марко Асенсио контракт до лета 2027-го. 27-летний испанец доволен продолжительностью соглашения, но хотел бы получать зарплату больше, чем ему предлагает клуб.
Текущее соглашение игрока истекает в конце сезона.
Стороны уже давно торгуются по поводу нового контракта. Так в октябре футболисту предлагали трехлетний контракт с повыением зарплаты, но агент нападающего Жорже Мендеш, продолжил переговоры, чтобы получить от клуба больше.
Асенсио хотел уйти летом, но у клуба были планы на футболиста в этом сезоне. В итоге нападающий остался.
В этом сезоне Марко выходил на поле 22 раза, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 25 миллионов евро.
???? JUST IN: Real Madrid have offered Marco Asensio a contract renewal until June 2027. Both parties agree on the duration but Asensio wants more money. ???????? @marca pic.twitter.com/e76ELUtgmH— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 24, 2023
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