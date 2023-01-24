  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал предложил Асенсио четырехлетний контракт. Испанец недоволен зарплатой
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал предложил Асенсио четырехлетний контракт. Испанец недоволен зарплатой

Испания
(1 голосов)

Троги продолжаются

Реал предложил Асенсио четырехлетний контракт. Испанец недоволен зарплатой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" предложил Марко Асенсио контракт до лета 2027-го. 27-летний испанец доволен продолжительностью соглашения, но хотел бы получать зарплату больше, чем ему предлагает клуб.

Текущее соглашение игрока истекает в конце сезона.

Стороны уже давно торгуются по поводу нового контракта. Так в октябре футболисту предлагали трехлетний контракт с повыением зарплаты, но агент нападающего Жорже Мендеш, продолжил переговоры, чтобы получить от клуба больше.

Асенсио хотел уйти летом, но у клуба были планы на футболиста в этом сезоне. В итоге нападающий остался.

В этом сезоне Марко выходил на поле 22 раза, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 25 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм перехватил Данжуму у Эвертона. Лэмпард убеждал присоединится к ирискам
yellow-arrow
Барселону и Севилью исключили из женского Кубка Испании
yellow-arrow
Аль-Наср уже зимой хочет купить Модрича. Хорвату предлагают 40 миллионов евро в год
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Марко Асенсио
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде