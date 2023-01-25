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Модрич отклонил предложение Аль-Насра на 40 млн евро за сезон
Хорват собирается заканчивать в "Реале"
Фото: twitter.com/realmadrid
Лука Модрич отклонил предложение контаркта от "Аль-Насра" на 2.5 года и 40 миллионов евро за сезон, сообщает хорватское издание 24Sata. Полузащитник хочет завершить карьеру в "Реале".
Сообщается, что Лука поблагодарил "Аль-Наср" за щедрое предложение, но он не имеет желания переезжать в Саудовскую Аравию.
37-летний хорват хочет завершить карьеру в "Реале". Его контракт истекает в конце сезона, но клуб и игрок обсуждали новое соглашение ещё на год.
Подобным образом Модрич уже продлевал контракт с "Реалом" на один год в прошлом сезоне. Подписи тогда поставили только 8-го июня 2022-го.
В этом сезоне 37-летний полузащитник провел за "Реал" 23 матча, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
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