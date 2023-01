Сегодня отмечает День рождения главный тренер Барселоны Хави Эрнандес

Хавьер Эрнандес Креус родился 25 января 1980-го в Террассе (Каталония). Сегодня ему исполняется 43 года. Хави – экс-капитан "Барселоны", бывший капитан национальной сборной Испании. После завершения своей профессиональной карьеры в "Аль-Садде" был назначен главным тренером катарского клуба.

В составе первой команды "Барселоны" Хави выиграл 25 трофеев, включая 8 титулов чемпиона Испании, 3 Кубка Испании и 4 Лиги чемпионов. В стане "Красной Фурии" хавбек стал двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира (2010).

6 ноября 2021 Хави официально стал тренером "Барселоны", подписав контракт до 2024 года. В сезоне-2022/23 каталонцы под руководством Хави выиграли Суперкубок Испании.

