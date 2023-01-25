Новый Холанд: Барселона готовит 40 миллионов евро за 19-летнего нападающего Аталанты

"Барселона" хочет купить 19-летнего форварда "Аталанты" Расмуса Хейлунда, сообщает El Nacional. "Сине-гранатовые" готовы отдать за нападающего 40 миллионов евро.

В клубе беспокоятся, что форварда перехватят другие топ-клубы и хотят завершить сделку как можно скорее. Датчанином интересуются в АПЛ.

Хейлунд присоединился к "Аталанте" прошлым летом. Он перешел из "Штурма" за 17 миллионов евро. За полгода до этого "Штурм " купил его за 1.8 миллион евро у "Копенгагена".

В этом сезоне за "Аталанту" Хейлунд провел 16 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. В 2023-м году у него 4 гола в 5 матчах: датчанин не забил только "Ювентусу".