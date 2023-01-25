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Новый Холанд: Барселона готовит 40 миллионов евро за 19-летнего нападающего Аталанты

Испания
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В СМИ датчанина называют "новым Холандом"

Новый Холанд: Барселона готовит 40 миллионов евро за 19-летнего нападающего Аталанты

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

"Барселона" хочет купить 19-летнего форварда "Аталанты" Расмуса Хейлунда, сообщает El Nacional. "Сине-гранатовые" готовы отдать за нападающего 40 миллионов евро.

В клубе беспокоятся, что форварда перехватят другие топ-клубы и хотят завершить сделку как можно скорее. Датчанином интересуются в АПЛ.

Хейлунд присоединился к "Аталанте" прошлым летом. Он перешел из "Штурма" за 17 миллионов евро. За полгода до этого "Штурм " купил его за 1.8 миллион евро у "Копенгагена".

В этом сезоне за "Аталанту" Хейлунд провел 16 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. В 2023-м году у него 4 гола в 5 матчах: датчанин не забил только "Ювентусу".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Барселона
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Источник:
elnacional.cat

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
26.01.2023 в 00:03
Навіть Динамо забивав, точно топ)))
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