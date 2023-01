Кубок короля. Барселона - Реал Сосьедад 1:0. Баски сами себя приговорили

"Барселона" довольно спокойно переиграла "Реал Сосьедад", который до этого не проигрывал 10 матчей подряд.

Обе команды вышли на поле основными составами, не использовав только травмированных - и это говорит все об отношении к матчу. И каталонцы, и баски делали все для победы. Ну, и местами перегибали.

Браис Мендес - вот главный антигерой "Ла Реала". Атакующий хавбек запомнился не работой на созидание, а регулярными фолами. Один, второй, третий… Арбитр долго его прощал, но когда на 40-й минуте баск пошел прямой ногой в Бускетса, имея желтую в пассиве - все-таки выгнал с поля.

До этого удаления на поле была привычная картина. "Барса" больше атаковала, держала мяч, но "Сосьедад" грамотно закрывал Левандовского. Без него реализация у хозяев хромала - и Дембеле, и де Йонг с выгодных позиций смазали. Баски отвечали контригрой, и однажды Кубо даже потряс перекладину.

Короче, игра была обнадеживающей для "Ла Реала", но Мендес все сломал. Вдесятером баскам ничего не оставалось, кроме как попытаться забить побыстрее и дальше ждать свистка. Так и сделали - и почти получилось! Кубо нашел Серлота в 3-4 метрах от ворот, но норвежец каким-то чудом пробил выше. Как?!

"Барса" две грубейшие ошибки "Сосьедаду" не простила. Дембеле на 52-й минуте удачно сбегал в контратаку и пальнул над вратарем - 1:0.

11 - Ousmane Dembélé attempted 11 dribbles against Real Sociedad (5 completed), equalling the highest total by a Barcelona player in a game this season in all competitions, achieved by himself against Viktoria Plzen in the Champions League (11 and 6). Vital. pic.twitter.com/HQ6G1g56mg