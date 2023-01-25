  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кубок короля. Барселона - Реал Сосьедад 1:0. Баски сами себя приговорили
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок короля. Барселона - Реал Сосьедад 1:0. Баски сами себя приговорили

Испания
Обновлено
(3 голосов)

Тайм в меньшинстве на "Камп Ноу" - слишком сложно

Кубок короля. Барселона - Реал Сосьедад 1:0. Баски сами себя приговорили

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" довольно спокойно переиграла "Реал Сосьедад", который до этого не проигрывал 10 матчей подряд.

Обе команды вышли на поле основными составами, не использовав только травмированных - и это говорит все об отношении к матчу. И каталонцы, и баски делали все для победы. Ну, и местами перегибали.

Браис Мендес - вот главный антигерой "Ла Реала". Атакующий хавбек запомнился не работой на созидание, а регулярными фолами. Один, второй, третий… Арбитр долго его прощал, но когда на 40-й минуте баск пошел прямой ногой в Бускетса, имея желтую в пассиве - все-таки выгнал с поля.

До этого удаления на поле была привычная картина. "Барса" больше атаковала, держала мяч, но "Сосьедад" грамотно закрывал Левандовского. Без него реализация у хозяев хромала - и Дембеле, и де Йонг с выгодных позиций смазали. Баски отвечали контригрой, и однажды Кубо даже потряс перекладину.

Короче, игра была обнадеживающей для "Ла Реала", но Мендес все сломал. Вдесятером баскам ничего не оставалось, кроме как попытаться забить побыстрее и дальше ждать свистка. Так и сделали - и почти получилось! Кубо нашел Серлота в 3-4 метрах от ворот, но норвежец каким-то чудом пробил выше. Как?!

"Барса" две грубейшие ошибки "Сосьедаду" не простила. Дембеле на 52-й минуте удачно сбегал в контратаку и пальнул над вратарем - 1:0.

Ближе к середине тайма еще один проход француза ударом в перекладину завершил Гави. "Сосьедад" к этому времени уже атаковать не мог - устал, и только ляп тер Штегена на 88-й минуте чуть всколыхнул игру. Впрочем, немец сам сломал - сам же и починил.

В вылете басков виновны только они сами - слишком много ошибок в элементарных ситуациях. Касательно "Барсы", то она понемногу растет. "Атлетико", "Реал", теперь "Сосьедад" - команда Хави научилась побеждать сильных соперников. И да, у нее еще сохраняется шанс на требл в текущем сезоне.

1/4 финала Кубка короля. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 1:0

Гол: Дембеле, 52

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен (Маркос Алонсо, 90+1), Бальде (Рафинья, 77) - Педри (Кессье, 77), Бускетс, де Йонг - Дембеле, Левандовский, Гави (Фати, 84)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Субельдия, Ле Норманн, Рико (Муньос, 46) - Браис Мендес, Субименди, Марин (Наварро, 78) - Оярсабаль (Барренечеа, 46) - Кубо (Оласагасти, 78), Серлот (Карлос Фернандес, 87)

Предупреждения: Бускетс, 56, Педри, 59 - Браис Мендес, 38, Субименди, 66

Удаление: Браис Мендес, 40

По теме
yellow-arrow
Дембеле выводит в полуфинал. Барселона - Реал Сосьедад 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Новый Холанд: Барселона готовит 40 миллионов евро за 19-летнего нападающего Аталанты
yellow-arrow
Реал Мадрид - Атлетико Мадрид. Анонс и прогноз матча 1/4 финала Кубка короля на 26.01.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
26.01.2023 в 00:57
А Френкі на початку гри... не за тих грав Спочатку просто стояв і по суті "скасував гол" Роберта, потім трошечки не туди зрізав після чудово пасу Дембеле... Могли б одразу гру закрити... А так добре, що Бускетса не зламали, хоч Педрі дісталося... Чергова вимучена перемога! Так гвардія трошки підсідає, а молодь не достатньо швидко набирає... А так, насправді Реал С... ильний суперник, навіть в десятьох проводили непогані атаки.
Ответить
+1
0
avatar
hrdhrd (Украина)
26.01.2023 в 00:22
После удаления выключил, в принципе дальше все было ясно. И болельщики Барселоны еще на Мансано жаловались) Было 3 подряд намеренных подката, закончилось все удалением игрока Сосьедада. А карточка Бускетсу за намеренный подкат в Кубо где? Да и вообще, в таких ситуациях обычно судьи ограничиваются желтыми в адрес всех участников конфликта. Одним словом, судейство в Испании продолжает радовать, ни матча без обсера с подливой.
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.01.2023 в 00:28
Прямой ногой в худую ногу Бускетса … разве это желтая?
Ответить
+1
0
avatar
hrdhrd (Украина)
26.01.2023 в 00:30
Ну тогда 2 красных нужно было давать. Потому что замес пошел намеренный
0
0
avatar
hrdhrd (Украина)
26.01.2023 в 00:32
Кто-то из игроков Сосьедада грубо сбивает Гави, Бускетс грубо сбивает Кубо, дальше уже прямая нога в Бускетса. Не знаю, как это правильно судится, но как по мне, карточек не додали. Ну или уже по старым традициям, никому)
0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
26.01.2023 в 01:02
Алекс чого ви намагаєтесь довести особі, який хтось з Барси не то у щи наклав. Там же чудовий повтор продемонстрували чому ЧЕРВОНА! Навіть Х... не зміг нічого видумати...
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.01.2023 в 00:31
Рано ты выключил. Я вот игры ваших с 86 й минуты только смотреть начинаю и то если они проигрывают.))
Ответить
+1
0
avatar
hrdhrd (Украина)
26.01.2023 в 00:34
Да тот Сосьедад и в равных составах играл хуже, а уж без игрока, вряд ли получился интересный футбол)
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.01.2023 в 00:37
Ну там и вратарь начудил и вообще Сосьедад имел шансы сравнять счет.
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.01.2023 в 00:04
Обе команды молодцы, но Барса лучше! Заслуженная победа. Ударов достаточно и гол случился, и валидол, всё как Барса любит.)) Барселонцев с победой !!!
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.01.2023 в 00:18
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде