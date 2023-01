Кубок короля. Осасуна - Севилья 2:1. Подтвердили свои позиции в Ла Лиге

"Осасуна" и "Севилья" еще недавно казались командами из разных весовых категорий, но сегодня памплонцы идут в Ла Лиге 7-ми, а "Нервион" - 15-м. Времена поменялись.

Уже по первому тайму было видно, что "Севилье" неуютно. Она больше держала мяч, заработала уйму угловых, но угрозы воротам Эрреры по сути не было.

Один-единственный раз Ламела пробил близко к штанге - и все. Последний пас? Нет, не слышали. И это при том, что на поле у команды Хорхе Сампаоли одновременно находились Ракитич, Окампос, Акунья и тот же Ламела. Ну, а "Осасуна" выжидала.

Уже втором тайме ее игра изменилась. Авила получил два удобных шанса, и один из них реализовал, классно использовав спину.

"Севилья" же свои атаки до ума довести не могла. Даже с нескольких метров Рафа Мир умудрился промазать по воротам. Сампаоли делал замены одна за другой, но и они долго не приносили результата.

Перед добавленным временем не гости, а Будимир имел лучший шанс забить, однако промахнулся. И что вы думаете? За этот промах моментально последовало наказание - Эн-Несири первый и последний раз удачно сыграл на опережение. Ну, и это означало дополнительное время.

4 - Youssef En-Nesyri has scored four goals in four games for Sevilla in the #CopadelRey this season, twice as many as in his previous 14 games in the competition (two goals). Hope. pic.twitter.com/lbADZPnOVa