Рамос может вернуться в сборную Испании

Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос может вернуться в национальную команду, сообщает AS.

Новый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте намерен провести встречу с ветеранами "Фурии рохи", чтобы услышать их мнение. Наставник запланировал разговор и с защитником "ПСЖ".

При этом, если встреча состоится, это не будет означать, что Рамос будет включен в заявку сборной Испании. Многое будет зависеть от выступления испанца в ближайшие недели.

Серхио не играет за национальную команду с марта 2021 года. Всего на его счету 180 матчей и 23 забитых мяча.

Напомним, что весной в рамках отбора к Евро-2024 сборная Испании проведет два матча - против Норвегии и Шотландии, которые состоятся 25 и 28 марта соответственно.