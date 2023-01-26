Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рамос может вернуться в сборную Испании
Все будет зависеть от защитника
Фото: twitter.com/PSG_inside
Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос может вернуться в национальную команду, сообщает AS.
Новый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте намерен провести встречу с ветеранами "Фурии рохи", чтобы услышать их мнение. Наставник запланировал разговор и с защитником "ПСЖ".
При этом, если встреча состоится, это не будет означать, что Рамос будет включен в заявку сборной Испании. Многое будет зависеть от выступления испанца в ближайшие недели.
Серхио не играет за национальную команду с марта 2021 года. Всего на его счету 180 матчей и 23 забитых мяча.
Напомним, что весной в рамках отбора к Евро-2024 сборная Испании проведет два матча - против Норвегии и Шотландии, которые состоятся 25 и 28 марта соответственно.
Популярное сейчас
- Артета о Зинченко: Он игрок, который даёт нам всё, что мы хотим на этой позиции
- Новый Холанд: Барселона готовит 40 миллионов евро за 19-летнего нападающего Аталанты
- Не только Abrams. В США объявили, что войдет в новый пакет помощи Украине на 400 млн. долларов
- Роналду был одержим зарплатой Месси, когда играл за Реал. Он хотел узнать точные цифры у Бартомеу
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- Красотка дня. Сексуальная девушка нового одноклубника Малиновского в Марселе. ФОТО