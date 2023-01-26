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Фанаты Атлетико повесили куклу Винисиуса на мосту перед матчем с Реалом

Испания
(1 голосов)

Клуб осудил действия своих болельщиков

Фанаты Атлетико повесили куклу Винисиуса на мосту перед матчем с Реалом

Фото: twitter.com/MadridXtra

Новина українською

Фанаты "Атлетико" перед матчем с "Реалом" повесили куклу с белой футболкой и 20-м номером на спине на мосту в Мадриде. Там же красуется баннер с надписью "Мадрид ненавидит "Реал".

Под 20-м номером в "Реале" выступает Винисиус, которого фанаты "Атлетико" освистывали и в чей адрес скандировали оскорбительные расистские кричалки перед и во время дерби в первом круге.

"Атлетико" осудил действия фанатов.

"Учитывая изображения, появившиеся сегодня в различных средствах массовой информации за несколько часов до матча с мадридским "Реалом", который состоится сегодня вечером, мадридский "Атлетико сообщает, что подобные действия абсолютно отвратительны и недопустимы и позорят общество.

Мы решительно и безоговорочно осуждаем любые действия, посягающие на достоинство отдельных лиц или организаций.

Соперничество между обоими клубами максимальное, но и уважение тоже. Ни один человек, каковы бы ни были его намерения или цвета его команды, не должен портить сосуществование болельщиков. Каждый обязан избегать этого.

Мы не знаем автора или авторов этого отвратительного акта, но их анонимность не позволит им избежать ответственности. Мы надеемся, что власти сумеют выяснить, что произошло, и что правосудие поможет искоренить такого рода поведение", – говорится в заявлении "Атлетико".

Четвертьфинал Кубка Испании пройдет сегодня, 26-го января, и начнется в 22:00.

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В статье: Винисиус Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
26.01.2023 в 18:17
Шо АМ, шо барселонские шлемазлы..
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Барселиниуc (землянин)
26.01.2023 в 18:05
"Мадрид ненавидит Среал!" Ну-ну... посмотрим-посмотрим...
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Барселиниуc (землянин)
26.01.2023 в 18:03
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