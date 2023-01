Фанаты Атлетико повесили куклу Винисиуса на мосту перед матчем с Реалом

Фанаты "Атлетико" перед матчем с "Реалом" повесили куклу с белой футболкой и 20-м номером на спине на мосту в Мадриде. Там же красуется баннер с надписью "Мадрид ненавидит "Реал".

Под 20-м номером в "Реале" выступает Винисиус, которого фанаты "Атлетико" освистывали и в чей адрес скандировали оскорбительные расистские кричалки перед и во время дерби в первом круге.

"Атлетико" осудил действия фанатов.

Мы решительно и безоговорочно осуждаем любые действия, посягающие на достоинство отдельных лиц или организаций.

Соперничество между обоими клубами максимальное, но и уважение тоже. Ни один человек, каковы бы ни были его намерения или цвета его команды, не должен портить сосуществование болельщиков. Каждый обязан избегать этого.

Мы не знаем автора или авторов этого отвратительного акта, но их анонимность не позволит им избежать ответственности. Мы надеемся, что власти сумеют выяснить, что произошло, и что правосудие поможет искоренить такого рода поведение", – говорится в заявлении "Атлетико".

Четвертьфинал Кубка Испании пройдет сегодня, 26-го января, и начнется в 22:00.

Atletico Madrid fans have hung a Viní Jr doll with a poster saying: “Madrid hates Real.” pic.twitter.com/Ju763ryJnZ