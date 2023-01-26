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Заявление Реала о повешенной кукле Винисиуса: Отвратительный акта расизма, ксенофобии и ненависти в отношении нашего игрока

Испания
(1 голосов)

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Заявление Реала о повешенной кукле Винисиуса: Отвратительный акта расизма, ксенофобии и ненависти в отношении нашего игрока

Фото: twitter.com/vinijr

Новина українською

"Реал" выпустил заявление по поводу с повешенной фанатами "Атлктико" куклы Винисиуса на мосту в Мадриде. "Эти действия являются посягательством на основные права и достоинство людей", – говорится на сайте клуба.

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Напомним, что перед матчем четвертьфинала Кубка Короля фанаты "Атлетико" вывесили на мосту плакат "Мадрид ненавидит "Реал" и повесили на веревке куклу с 20-м номером.

Ситуацию уже прокомментировал "Атлетико", поддержав футболиста и осудив действия фанатов.

"Реал" благодарит за поддержку и сопереживание, полученные после прискорбного и отвратительного акта расизма, ксенофобии и ненависти в отношении нашего игрока Винисиуса.

Мы хотели бы выразить наше самое решительное осуждение этих действий, которые являются посягательством на основные права и достоинство людей и не имеют ничего общего с ценностями, которые представляют футбол и спорт. Нападениям, подобным тем, которым подвергся наш игрок или любой другой спортсмен, нет места в нашем обществе.

"Реал" надеется, что те, кто участвовал в этом отвратительном акте, будут привлечены к ответственности", – говорится в заявлении клуба.

Матч за выход в полуфинал Кубка Испании начнется сегодня, 26-го января, в 22:00.

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В статье: Винисиус Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Источник:
realmadrid.com

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Комментарии (4)
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nadobi (Полтава)
26.01.2023 в 20:28
Всем срочно перед матчем принять коленно-локтевую позу
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.01.2023 в 20:22
Плак плак
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0
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2.dc (Николаев)
26.01.2023 в 20:04
))) … тю мля, почитай весь мир знает, кого на мосту надо бы повесить … Реал вполне резонно возмущён марнотратством…
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nadobi (Полтава)
26.01.2023 в 20:29
Переведи
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