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Заявление Реала о повешенной кукле Винисиуса: Отвратительный акта расизма, ксенофобии и ненависти в отношении нашего игрока
Испания не перестает удивлять
Фото: twitter.com/vinijr
"Реал" выпустил заявление по поводу с повешенной фанатами "Атлктико" куклы Винисиуса на мосту в Мадриде. "Эти действия являются посягательством на основные права и достоинство людей", – говорится на сайте клуба.
Напомним, что перед матчем четвертьфинала Кубка Короля фанаты "Атлетико" вывесили на мосту плакат "Мадрид ненавидит "Реал" и повесили на веревке куклу с 20-м номером.
Ситуацию уже прокомментировал "Атлетико", поддержав футболиста и осудив действия фанатов.
"Реал" благодарит за поддержку и сопереживание, полученные после прискорбного и отвратительного акта расизма, ксенофобии и ненависти в отношении нашего игрока Винисиуса.
Мы хотели бы выразить наше самое решительное осуждение этих действий, которые являются посягательством на основные права и достоинство людей и не имеют ничего общего с ценностями, которые представляют футбол и спорт. Нападениям, подобным тем, которым подвергся наш игрок или любой другой спортсмен, нет места в нашем обществе.
"Реал" надеется, что те, кто участвовал в этом отвратительном акте, будут привлечены к ответственности", – говорится в заявлении клуба.
Матч за выход в полуфинал Кубка Испании начнется сегодня, 26-го января, в 22:00.
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