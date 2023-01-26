  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лунин не попал в основу Реала на мадридское кубковое дерби
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лунин не попал в основу Реала на мадридское кубковое дерби

Испания
(1 голосов)

Основным снова является Тибо Куртуа

Лунин не попал в основу Реала на мадридское кубковое дерби

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" объявил стартовый состав на матч четвертьфинала Кубка Испании против мадридского "Атлетико". В основе не нашлось места для украинского голкипера Андрея Лунина. Он находится в резерве.

Стартовый состав "Реала:" Куртуа – Начо, Милитао, Рюдигер, Менди – Модрич, Камавинга, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус

Стартовый состав "Атлетико": Облак – Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду – Коке, Де Пауль, Лемар, Гризманн – Корреа, Моратта

Матч начнется в 22.00. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию >>>

По теме
yellow-arrow
Эвертон хочет пригласить Давиде Анчелотти. Он ассистирует отцу в Реале
yellow-arrow
Главная битва 1/4 финала. Реал - Атлетико. Текстовая трансляция матча Кубка Испании
yellow-arrow
Хави настаивает на продлении контракта с Дембеле. Барса вскоре начнет переговоры
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
26.01.2023 в 21:50
П’ять років тому здавалось що то була просто трансферна сенсація, коли Аноюша перейшов в Реал. За цей час вже виріс Трубін та отримав досвід, повністю розкрився Бущан, побудували свої кар’єри Зінченко та Маліновський, виріс Мудрік …а от Лунін тільки сидить на лавці та спостерігає як його одноклубники виграють золотий м’яч і лігу чемпіонів. Щось Андрій ти затримався та вже навевно заржавів у тому Реалі. Може вже покажеш характер та звалиш звідти?
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.01.2023 в 22:20
У воротарів завжди складніше з кар'єрою... Але рано чи пізно він стане основним в Реалі, куртка не вічний
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде