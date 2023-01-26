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Лунин не попал в основу Реала на мадридское кубковое дерби
Основным снова является Тибо Куртуа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" объявил стартовый состав на матч четвертьфинала Кубка Испании против мадридского "Атлетико". В основе не нашлось места для украинского голкипера Андрея Лунина. Он находится в резерве.
Стартовый состав "Реала:" Куртуа – Начо, Милитао, Рюдигер, Менди – Модрич, Камавинга, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус
Стартовый состав "Атлетико": Облак – Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду – Коке, Де Пауль, Лемар, Гризманн – Корреа, Моратта
Матч начнется в 22.00. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию >>>
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