Лунин не попал в основу Реала на мадридское кубковое дерби

П’ять років тому здавалось що то була просто трансферна сенсація, коли Аноюша перейшов в Реал. За цей час вже виріс Трубін та отримав досвід, повністю розкрився Бущан, побудували свої кар’єри Зінченко та Маліновський, виріс Мудрік …а от Лунін тільки сидить на лавці та спостерігає як його одноклубники виграють золотий м’яч і лігу чемпіонів. Щось Андрій ти затримався та вже навевно заржавів у тому Реалі. Може вже покажеш характер та звалиш звідти?