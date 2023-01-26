Эвертон хочет пригласить Давиде Анчелотти. Он ассистирует отцу в Реале

"Эвертон" пригласил ассистента главного трнера мадридского "Реала" Карло Анчелотти, сообщает Marca. Давиде Анчелотти всерьез задумался над предложением "ирисок".

Менеджер ещё не принял решение, но ему нравится перспектива поработать на главных ролях.

В "Реале" обеспокоены возможным уходом Давиде и надеятся, что он останется в штабе отца хотя бы до конца сезона.

Отметим, что Давиде считается важным фактором во всех последних успехах своего отца Карло. Он занимается тактикой, проводит тренировки, в то время как Анчелотти старший выполняет менеджерские функции.

"Эвертон" все ещё ищет главного тренера на замену уволенному Френку Лэмпарду. "Ириски" пытаются убедить прийти Марсело Бьелсу и параллельно работают по другим специалистам. Однажды аргентинский "учитель Гвардиолы" уже отказал.