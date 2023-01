Кубок короля. Валенсия - Атлетик 1:3. Лучшая версия Львов

А у вас тоже есть ощущение, что "Атлетик" в Кубке играет вдвое быстрее и напористее, чем в Ла Лиге?

Сегодня у "Валенсии" получалось тормозить движение гостей лишь стартовые полчаса - на этом отрезке стопроцентных моментов не было. Ну, а дальше активность басков начала приносить плоды.

Муньяин открыл счет, воспользовавшись идеальной скидкой Иньяки Уильямса на 35-й минуте.

"Валенсия" ответила неординарно. Пока Кавани, Лино, Кастильехо и другие записные бомбардиры отбывали номер, вперед побежал Муктар Диахаби - и как побежал! Обыграл сразу двух, прострелил - и де Маркос внес мяч в свои ворота.

Этот момент мог бы придать "Валенсии" энергии, но баски умудрились еще перед уходом в раздевалки повторно огорчить Мамардашвили. На сей раз Иньяки скидывал под удар уже не Муньяину, а своему брату Нико.

И это только один эпизод. Всего по итогам тайма "Атлетик" превосходил "Валенсию" по ударам в створ 6:1 - вот такой был футбол. И после перерыва он не поменялся.

4 - @Athletic_en have reached #CopaDelRey semi-finals in four campaigns in a row for the first time since 1984-1987. Only the Basque side have reached this round every season (4) since the competition is played under this single game format (2019/20). Tradition. pic.twitter.com/oiqv4gaXEu