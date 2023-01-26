Кубок короля. Валенсия - Атлетик 1:3. Лучшая версия Львов

А у вас тоже есть ощущение, что "Атлетик" в Кубке играет вдвое быстрее и напористее, чем в Ла Лиге?

Сегодня у "Валенсии" получалось тормозить движение гостей лишь стартовые полчаса - на этом отрезке стопроцентных моментов не было. Ну, а дальше активность басков начала приносить плоды.

Муньяин открыл счет, воспользовавшись идеальной скидкой Иньяки Уильямса на 35-й минуте.

"Валенсия" ответила неординарно. Пока Кавани, Лино, Кастильехо и другие записные бомбардиры отбывали номер, вперед побежал Муктар Диахаби - и как побежал! Обыграл сразу двух, прострелил - и де Маркос внес мяч в свои ворота.

Этот момент мог бы придать "Валенсии" энергии, но баски умудрились еще перед уходом в раздевалки повторно огорчить Мамардашвили. На сей раз Иньяки скидывал под удар уже не Муньяину, а своему брату Нико.

И это только один эпизод. Всего по итогам тайма "Атлетик" превосходил "Валенсию" по ударам в створ 6:1 - вот такой был футбол. И после перерыва он не поменялся.

4 - @Athletic_en have reached #CopaDelRey semi-finals in four campaigns in a row for the first time since 1984-1987. Only the Basque side have reached this round every season (4) since the competition is played under this single game format (2019/20). Tradition. pic.twitter.com/oiqv4gaXEu — OptaJose (@OptaJose) January 26, 2023

Все, на что могли рассчитывать "Летучие мыши" - это еще одно случайное озарение, но на 65-й минуте и этот шанс растаял, ведь "Атлетик" с пенальти забил третий - это Джемерт в штрафной сфолил на Нико.

При счете 1:3 "Валенсия" немного побрыкалась, но в целом было понятно, что ее попытки обречены. "Атлетик" выглядел интереснее, качественнее и просто лучше. Даже жалко, что столь яркую версию "Львов" мы преимущественно видим лишь в Кубке короля, тогда в Ла Лиге Бильбао раз за разом предстает весьма уязвимой и предсказуемой командой.

1/4 финала Кубка короля. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Атлетик" - 1:3

Голы: де Маркос, 43 (автогол) - Муньяин, 35, Нико Уильямс, 45

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Джемерт, Диахаби (Озкачар, 46), Гайя - Муса (Алмейда, 56), Гильямон, Мориба - Кастильехо (Фран Перес, 56), Кавани (Дуро, 56), Самуэл Лино

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос, Вивиан, Ерай, Берчиче - Эррера (Дани Гарсия, 79), Весга - Нико Уильямс (Гурусета, 90), Муньяин (Сансет, 79), Беренгер - Уильямс (Рауль Гарсия, 90+4)

Предупреждения: Диахаби, 28, Муса, 45+2 - Вивиан, 32, Сансет, 88