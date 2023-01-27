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Ждем Цыганкова. Жирона – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура чемпионата Испании
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Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 19-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Барселоной".
Украинских футболистов в топ-лигах становится больше. Мудрик в "Челси", Цыганков в "Жироне". В эту субботу новая команда Виктора примет в своих домашних стенах каталонскую "Барселону". Увидим ли мы дебют вингера в матче с бандой Хави? Дадут ли хозяева бой именитым гостям? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 28 января – в 17:05 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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