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Ждем Цыганкова. Жирона – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура чемпионата Испании

Испания
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Ждем Цыганкова. Жирона – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура чемпионата Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 19-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Барселоной".

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Украинских футболистов в топ-лигах становится больше. Мудрик в "Челси", Цыганков в "Жироне". В эту субботу новая команда Виктора примет в своих домашних стенах каталонскую "Барселону". Увидим ли мы дебют вингера в матче с бандой Хави? Дадут ли хозяева бой именитым гостям? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 28 января – в 17:05 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Примера Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона Трансляция Аудио онлайн стрим
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