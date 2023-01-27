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Барселона показала четвертый комплект формы
Яркий
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
"Барселона" представила четвертый комплект формы на текущий сезона.
Экипировка "блаугранас" была создана в рамках партнёрства с брендом Nike. Она выполнена в желтом и красном цветах. Эмблема клуба расположена по центру, а титульный спонсор - под флагом Каталонии. Логотип технического спонсора размещен на рукавах джерси.
Впервые команда Хави Эрнандеса наденет ее уже в ближайшую субботу, 28 января, в матче 19-го тура Ла Лиги против "Жироны". Встреча начнется в 17:15.
Напомним, "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, опережая мадридский "Реал" на 3 зачетных пункта.
???? Un homenaje a nuestras raíces. Una nueva equipación con mucho sentimiento.— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 27, 2023
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???????????????????????????? ????— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 27, 2023
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???? La @PedreraFundacio, escenario de lujo para la presentación de la cuarta equipación. pic.twitter.com/C5WdLYYSC8— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 27, 2023
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