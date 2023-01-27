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Барселона показала четвертый комплект формы

Испания
(4 голосов)

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Барселона показала четвертый комплект формы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Новина українською

"Барселона" представила четвертый комплект формы на текущий сезона.

Экипировка "блаугранас" была создана в рамках партнёрства с брендом Nike. Она выполнена в желтом и красном цветах. Эмблема клуба расположена по центру, а титульный спонсор - под флагом Каталонии. Логотип технического спонсора размещен на рукавах джерси.

Впервые команда Хави Эрнандеса наденет ее уже в ближайшую субботу, 28 января, в матче 19-го тура Ла Лиги против "Жироны". Встреча начнется в 17:15.

Напомним, "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, опережая мадридский "Реал" на 3 зачетных пункта.

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В статье: Барселона
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Источник:
fcbarcelona.com

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
27.01.2023 в 15:46
Столичні напружились... Така заява що "Ми каталонці!"
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