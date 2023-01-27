Барселона показала четвертый комплект формы

"Барселона" представила четвертый комплект формы на текущий сезона.

Экипировка "блаугранас" была создана в рамках партнёрства с брендом Nike. Она выполнена в желтом и красном цветах. Эмблема клуба расположена по центру, а титульный спонсор - под флагом Каталонии. Логотип технического спонсора размещен на рукавах джерси.

Впервые команда Хави Эрнандеса наденет ее уже в ближайшую субботу, 28 января, в матче 19-го тура Ла Лиги против "Жироны". Встреча начнется в 17:15.

Напомним, "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, опережая мадридский "Реал" на 3 зачетных пункта.

???? Un homenaje a nuestras raíces. Una nueva equipación con mucho sentimiento.



+???????????????????????????????????? +????????????????̧???? pic.twitter.com/UNFUcUCh06 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 27, 2023