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Лазарет Реала: Менди может пропустить первый матч с Ливерпулем, а возвращение Алабы откладывается
У Анчелотти проблемы
Фото: twitter.com/realmadrid / Автор: неизвестен
Ферлан Менди получил травму в матче 1/4 финала Кубка Короля против "Атлетико" (3:1) и был заменен на 43-ей минуте. Француз может пропустить месяц, сообщает AS.
В субботу он пройдет дополнительное обследование, чтобы выяснить, насколько серьезна травма.
Алаба, который мог бы заменить его слева, также продолжает аосстанавливаться от травм. Он пропустил уже 5 матчей "Реала" и ожидалось, что австриец вернется к концу января, но восстановление затягивается.
Слева в защите Анчелотти скорее всего придется использовать Камавинга, который показал себя достаточно хорошо. Опорник также играл на этой позиции на чемионате мира в сборной Франции.
Это позволит оставить Начо на правом фланге обороны, так как Карвахаль и Васкес также недоступны, а Одриасола ненадежен.
Первый матч 1/8 с "Ливерпулем" пройдет 21-го февраля.
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