Лазарет Реала: Менди может пропустить первый матч с Ливерпулем, а возвращение Алабы откладывается

Ферлан Менди получил травму в матче 1/4 финала Кубка Короля против "Атлетико" (3:1) и был заменен на 43-ей минуте. Француз может пропустить месяц, сообщает AS.

В субботу он пройдет дополнительное обследование, чтобы выяснить, насколько серьезна травма.

Алаба, который мог бы заменить его слева, также продолжает аосстанавливаться от травм. Он пропустил уже 5 матчей "Реала" и ожидалось, что австриец вернется к концу января, но восстановление затягивается.

Слева в защите Анчелотти скорее всего придется использовать Камавинга, который показал себя достаточно хорошо. Опорник также играл на этой позиции на чемионате мира в сборной Франции.

Это позволит оставить Начо на правом фланге обороны, так как Карвахаль и Васкес также недоступны, а Одриасола ненадежен.

Первый матч 1/8 с "Ливерпулем" пройдет 21-го февраля.