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Барселона продлила контракт с Маркосом Алонсо
Игрок пришел прошлым летом
Фото: fcbarcelona.com
"Барселона" объявила о продлении контракта с левым защитником Маркосом Алонсо. Стороны подписали новое соглашение до лета 2024-го.
32-летний испанец пришел этим летом из "Челси", подписав контракт на один сезон. По ходу кампании в "Барсе" выяснили, что Алонсо полезен в затыкании дыр в обороне, которые регулярно появляются из-за повреждений основных защитников.
В таком ритме Алонсо провел 19 матчей за "Барсу" во всех турнирах и забил 2 гола. Летом за крайнего фуллбека отдали 0 евро, он перешел в качестве свободного агента.
More Marcos! ????❤️ pic.twitter.com/0lI3Ndmp4j— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2023
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