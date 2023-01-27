Барселона продлила контракт с Маркосом Алонсо

"Барселона" объявила о продлении контракта с левым защитником Маркосом Алонсо. Стороны подписали новое соглашение до лета 2024-го.

32-летний испанец пришел этим летом из "Челси", подписав контракт на один сезон. По ходу кампании в "Барсе" выяснили, что Алонсо полезен в затыкании дыр в обороне, которые регулярно появляются из-за повреждений основных защитников.

В таком ритме Алонсо провел 19 матчей за "Барсу" во всех турнирах и забил 2 гола. Летом за крайнего фуллбека отдали 0 евро, он перешел в качестве свободного агента.