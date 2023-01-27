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Зидан готов возглавить Реал, Баварию, ПСЖ или Ювентус летом
Все варианты имеют свои "но"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
После продления сборной Франции контракта с Дидье Дешамом до лета 2026-го Зинедин Зидан окончательно бросил надежды возглавить Les Bleus. Он хочет взяться за работу с одним из топ-клубов уже этим летом.
В качестве главного тренера Зидан достиг с "Реалом" невероятного успеха: три Лиги чемпионов, два чемпионства в Испании, два Клубных чемпионата мира, два Суперкубка Испании и два Суперкубка УЕФА. Соответственно, француз готов идти только в самые лучшие клубы Европы.
Зидан рассмотрит "Реал", "ПСЖ", "Баварию" и "Ювентус" в качестве будущего места роботы.
С "ПСЖ" и "Баварией" есть определенные проблемы: вряд ли у клубов сменится главный тренер будущим летом. Наггельсманн и Галтье идут по сезону уверенно, но давление со стороны фигуры Зидана и итоги сезона, которые невозможно предугадать, могут изменить ситуацию.
"Ювентус" занимает важное место в карьере Зидана и менеджер это признает, но сейчас клуб переживает не лучшие времена. С туринцев сняли 15 очков, сменилось руководство. Неясное будущее команды с возможным отсутствием в еврокубках ставит под вопрос приход Зинедина.
Третье возвращение в "Реал", после не самого успешного второго возможно, но в прошлый раз уход француза сопровождался недопониманием с руководством. СМИ сообщали, что Перес не выполнил своих обещаний, даных, когда звал Зидана вернуться. Это может повлиять на решение Зинедина.
Напомним, что французский специалист без работы с лета 2021-го.
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