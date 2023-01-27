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Хави не рассчитывает на Бельерина. С ним не будут продолжать контракт
В "Барселону" стоило уходить после первых успешных сезонов в "Арсенале"
Фото: fcbarcelona.com
Крайний защитник "Барселоны" Эктор Бельерин скорее всего покинет клуб. Он не вписывается в планы Хави.
С ним не будут продлевать контракт, который истекает в конце сезона. Сам 27-летний испанец уже некоторое время рассматривает переезд в другие лиги.
В идеале Эктор хотел бы вернуться в "Бетис", но АПЛ или Серия А также приемлимы.
В этом сезоне Бельерин провел всего 7 матчей. После самых первых игр он стал запасным вариантом для Хави, так и не пробьившись в основную обойму. В нескольких важных играх Бельерин играл критически ненадежно, например в матчах Лиги чемпионов.
Портал Transfermarkt оценивает защитника в 15 миллионов евро.
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