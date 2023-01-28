Примера. Альмерия - Эспаньол 3:1. Прорвало

Ну наконец "Альмерия" показала, за счет чего и для чего собирается оставаться в Примере. Честно говоря, заждались, ведь не побеждали южане с начала ноября.

На пользу команде Руби пошли изменения в составе - с появлением опытных Суареса, Баптистао, де ла Хоса, Мелеро игра команды преобразилась; стала намного стабильнее.

"Эспаньол" же словно забыл выйти на поле. Впервые ударить по воротам у "Попугаев" получилось в компенсированное к первому тайму время! Тут 0:3 угадывались на старте - и это "Альмерия" еще пару раз простила.

Суарес забил после прострела Эмбарбы, Портильо воспользовался контратакой, но самым показательным назовем мяч Лео Бапттистао. Представьте себе, бразилец забил после того, как вратарь "Эспаньола" Альваро отбил две (!) попытки его партнеров. То есть, он был уже третий в очереди. Защита гостей все это просто смотрела со стороны.

Гол престижа от Хоселу не изменил гнетущего впечатления - уже к следующему туру ждем сильных кадровых решений от Диего Мартинеса. Пока же констатируем, что у "Эспаньола" 20 очков и 14-е место; "Альмерия" поднялась на 11-ю позицию с 22 баллами.

19-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Эспаньол" - 3:1

Голы: Суарес, 21, Баптистао, 61, Портильо, 77 - Хоселу, 90+2

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Посо, Родриго Эли, Бабич, Акиеме - Мелеро (Эгуарас, 82), де ла Хос, Робертоне (Саму Кошта, 87) - Баптистао (Пучмаль, 82), Суарес (Туре, 72), Эмбарба (Портильо, 72)

"Эспаньол": Альваро Фернандес - Хиль (Рубен Санчес, 46), Монтес, Кабрера, Оливан - Винисиус Соуза (Дани Гомес, 80) - Видаль (Эспозито, 46), Дардер, Пуадо (Ласо, 80) - Брейтуэйт (Меламед, 67), Хоселу

Предупреждения: Робертоне, 41, Портильо, 78, Эгуарас, 90+6 - Хиль, 44, Винисиус Соуза, 55, Пуадо, 57