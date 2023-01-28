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Хави: Если мы не победим Жирону - это будет катастрофа

Испания
(1 голосов)

Наставник Барселоны ждет победы своих подопечных

Хави: Если мы не победим Жирону - это будет катастрофа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 28 января, каталонская "Барселоны" в гостях сыграет против "Жироны" в рамках матча19-го тура испанской Примеры.

Наставник каталонцев Хави поделился ожиданиями от предстоящего поединка, заявив, что его команда обязательно должна обыграть своего соперника:

"Это «Барселона», и мы должны победить "Жирону". Если не победим, это будет катастрофой. Так что давайте наслаждаться нашим текущим положением до начала игры", - цитирует Хави официальный сайт сине-гранатовых.

Также, наставник оценил форму своих подопечных, заявив, что сейчас прекрасный период у его команды:

"По сравнению с предыдущим сезоном мы находимся в отличном положении — лидерство в Ла Лиге, выход в полуфинал Кубка Испании и победа в Суперкубке. Прекрасный период", - добавил Хави.

Ранее сообщалось, что украинский вингер Виктор Цыганков может дебютировать за Жирону в матче с Барселоной.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Жирона
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.01.2023 в 13:14
Хаві, яка перемога? Ти що, не чув, що в Жироні вже Циганков грає? Ховайтеся, сьогодні вам накидає за все Динамо)))
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