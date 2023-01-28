Хави: Если мы не победим Жирону - это будет катастрофа

В субботу, 28 января, каталонская "Барселоны" в гостях сыграет против "Жироны" в рамках матча19-го тура испанской Примеры.

Наставник каталонцев Хави поделился ожиданиями от предстоящего поединка, заявив, что его команда обязательно должна обыграть своего соперника:

"Это «Барселона», и мы должны победить "Жирону". Если не победим, это будет катастрофой. Так что давайте наслаждаться нашим текущим положением до начала игры", - цитирует Хави официальный сайт сине-гранатовых.

Также, наставник оценил форму своих подопечных, заявив, что сейчас прекрасный период у его команды:

"По сравнению с предыдущим сезоном мы находимся в отличном положении — лидерство в Ла Лиге, выход в полуфинал Кубка Испании и победа в Суперкубке. Прекрасный период", - добавил Хави.