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Дембеле не доиграл первый тайм против Жироны из-за травмы

Испания
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Первая травма Усмана в сезоне

Дембеле не доиграл первый тайм против Жироны из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

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В рамках 19-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" на выезде играет против "Жироны".

В стартовом составе каталонцев на этот поединок вышел Усман Дембеле, однако француз не смог доиграть до конца даже первый тайм.

На 25-й минуте встречи вингер "блауграны" на ровном месте потянул связки бедра. После чего Усман попросил замену. Главный тренер "Барсы" Хави вместо Дембеле выпустил Педри.

В этом сезоне на клубном уровне 25-летний француз провел 27 матчей, в которых записал на свой счет 8 голов и 7 ассистов.

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В статье: Барселона Усман Дембеле Жирона
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