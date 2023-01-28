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Дембеле не доиграл первый тайм против Жироны из-за травмы
Первая травма Усмана в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images
В рамках 19-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" на выезде играет против "Жироны".
В стартовом составе каталонцев на этот поединок вышел Усман Дембеле, однако француз не смог доиграть до конца даже первый тайм.
На 25-й минуте встречи вингер "блауграны" на ровном месте потянул связки бедра. После чего Усман попросил замену. Главный тренер "Барсы" Хави вместо Дембеле выпустил Педри.
В этом сезоне на клубном уровне 25-летний француз провел 27 матчей, в которых записал на свой счет 8 голов и 7 ассистов.
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