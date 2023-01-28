Примера. Жирона - Барселона 0:1. Педри решил, Цыганков не вышел

"Барселона" не без труда обыграла "Жирону" в матче, где было совсем мало хорошего футбола.

"Жирона", кажется, и не готовилась его играть. Какой там Цыганков! В основе вышли сразу шесть (!) номинальных защитников - настолько сильно Мичел боялся фланговых атак каталонцев.

Такое насыщение обороны вкупе с частыми симуляциями помогали хозяевам держаться. По сути, в первом тайме лучший момент для "Барсы" создал… Гассанига, который промахнулся по мячу, но сумел исправиться. Комбинации у фаворита не проходили вообще. Фати уже привычно куда-то исчез, Рафинья принимал плохие решения, а Дембеле вообще получил травму - первую для Усмана с ноября 2021-го. Это, пожалуй, худшая новость дня для Хави, ведь с очками сегодня удалось разобраться.

29 - @FCBarcelona ???????? have not lost any of their last 29 games against Catalonian sides in @LaLigaEn (W21 D8) since a 2-1 loss at home against Espanyol in February 2009, their longest unbeaten run ever in such games. Dominance. pic.twitter.com/oVxPuIJmRS — OptaJose (@OptaJose) January 28, 2023

Помог выход Педри со скамейки - с его появлением мяч задвигался вдвое быстрее, и в начале второго тайма "Жирона" начала не успевать. Раз-второй ее простили, но дальше Альба выполнил коронный прострел - и тот же Педри внес мяч в сетку.

В предыдущих сезонах 1:0 для "Барсы" ничего не гарантировали, но сейчас все иначе. Из восьми побед сине-гранатовых в 2023 году сразу 4 были добыты с любимым счетом Диего Симеоне.

Вот и сегодня тоже каталонцы достояли без проблем. Во-первых, Араухо, Кунде и тер Штеген свое дело знают. Во-вторых, сама "Жирона" атаковала шаблонно, создала всего один момент, но и тот Мартин бездарно запорол. Невыход Цыганкова по такой игре можно объяснить только одним - функциональная яма после зимнего перерыва оказалась глубже, чем ожидалось.

1 - @Pedri ???????? has scored the 72.7% of their shots on target in @LaLigaEn since Xavi arrival to @FCBarcelona's ???????? bench (8/11), the highest ratio among the players with at least six goals scored in this period. Effective. pic.twitter.com/V5BhZGLmwH — OptaJose (@OptaJose) January 28, 2023

В таблице "Барса" после победы оторвалась от "Реала" еще на три очка - теперь их шесть, но "Сливочные" свой матч с "Сосьедадом" проведут завтра. "Жирона", в свою очередь, идет 12-й с 21 очком, опережая зону вылета на 4 балла.

19-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Барселона" - 0:1

Гол: Педри, 61

"Жирона": Гассанига - Арнау, Хуанпе (Мартин, 81), Эспиноса, Гутьеррес - Ромеу - Коуто (Вилья, 70), Эррера (Валери, 59), Алейш Гарсия, Рикельме (Рока, 81) - Кастельянос (Стуани, 70)

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Эрик Гарсия, Алонсо (Альба, 46) - Гави, Бускетс, де Йонг - Рафинья (Кессье, 88), Фати (Бальде, 81), Дембеле (Педри, 26)

Предупреждения: Кастельянос, 44, Арнау, 74 - Фати, 43, Педри, 45+3, Гави, 49