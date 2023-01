Примера. Жирона - Барселона 0:1. Педри решил, Цыганков не вышел

"Барселона" не без труда обыграла "Жирону" в матче, где было совсем мало хорошего футбола.

"Жирона", кажется, и не готовилась его играть. Какой там Цыганков! В основе вышли сразу шесть (!) номинальных защитников - настолько сильно Мичел боялся фланговых атак каталонцев.

Такое насыщение обороны вкупе с частыми симуляциями помогали хозяевам держаться. По сути, в первом тайме лучший момент для "Барсы" создал… Гассанига, который промахнулся по мячу, но сумел исправиться. Комбинации у фаворита не проходили вообще. Фати уже привычно куда-то исчез, Рафинья принимал плохие решения, а Дембеле вообще получил травму - первую для Усмана с ноября 2021-го. Это, пожалуй, худшая новость дня для Хави, ведь с очками сегодня удалось разобраться.

29 - @FCBarcelona ???????? have not lost any of their last 29 games against Catalonian sides in @LaLigaEn (W21 D8) since a 2-1 loss at home against Espanyol in February 2009, their longest unbeaten run ever in such games. Dominance. pic.twitter.com/oVxPuIJmRS

Помог выход Педри со скамейки - с его появлением мяч задвигался вдвое быстрее, и в начале второго тайма "Жирона" начала не успевать. Раз-второй ее простили, но дальше Альба выполнил коронный прострел - и тот же Педри внес мяч в сетку.

В предыдущих сезонах 1:0 для "Барсы" ничего не гарантировали, но сейчас все иначе. Из восьми побед сине-гранатовых в 2023 году сразу 4 были добыты с любимым счетом Диего Симеоне.

Вот и сегодня тоже каталонцы достояли без проблем. Во-первых, Араухо, Кунде и тер Штеген свое дело знают. Во-вторых, сама "Жирона" атаковала шаблонно, создала всего один момент, но и тот Мартин бездарно запорол. Невыход Цыганкова по такой игре можно объяснить только одним - функциональная яма после зимнего перерыва оказалась глубже, чем ожидалось.

1 - @Pedri ???????? has scored the 72.7% of their shots on target in @LaLigaEn since Xavi arrival to @FCBarcelona's ???????? bench (8/11), the highest ratio among the players with at least six goals scored in this period. Effective. pic.twitter.com/V5BhZGLmwH