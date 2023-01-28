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Примера. Жирона - Барселона 0:1. Педри решил, Цыганков не вышел

Испания
(1 голосов)

+3 над Реалом сохранены

Примера. Жирона - Барселона 0:1. Педри решил, Цыганков не вышел

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" не без труда обыграла "Жирону" в матче, где было совсем мало хорошего футбола.

"Жирона", кажется, и не готовилась его играть. Какой там Цыганков! В основе вышли сразу шесть (!) номинальных защитников - настолько сильно Мичел боялся фланговых атак каталонцев.

Такое насыщение обороны вкупе с частыми симуляциями помогали хозяевам держаться. По сути, в первом тайме лучший момент для "Барсы" создал… Гассанига, который промахнулся по мячу, но сумел исправиться. Комбинации у фаворита не проходили вообще. Фати уже привычно куда-то исчез, Рафинья принимал плохие решения, а Дембеле вообще получил травму - первую для Усмана с ноября 2021-го. Это, пожалуй, худшая новость дня для Хави, ведь с очками сегодня удалось разобраться.

Помог выход Педри со скамейки - с его появлением мяч задвигался вдвое быстрее, и в начале второго тайма "Жирона" начала не успевать. Раз-второй ее простили, но дальше Альба выполнил коронный прострел - и тот же Педри внес мяч в сетку.

В предыдущих сезонах 1:0 для "Барсы" ничего не гарантировали, но сейчас все иначе. Из восьми побед сине-гранатовых в 2023 году сразу 4 были добыты с любимым счетом Диего Симеоне.

Вот и сегодня тоже каталонцы достояли без проблем. Во-первых, Араухо, Кунде и тер Штеген свое дело знают. Во-вторых, сама "Жирона" атаковала шаблонно, создала всего один момент, но и тот Мартин бездарно запорол. Невыход Цыганкова по такой игре можно объяснить только одним - функциональная яма после зимнего перерыва оказалась глубже, чем ожидалось.

В таблице "Барса" после победы оторвалась от "Реала" еще на три очка - теперь их шесть, но "Сливочные" свой матч с "Сосьедадом" проведут завтра. "Жирона", в свою очередь, идет 12-й с 21 очком, опережая зону вылета на 4 балла.

19-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Барселона" - 0:1

Гол: Педри, 61

"Жирона": Гассанига - Арнау, Хуанпе (Мартин, 81), Эспиноса, Гутьеррес - Ромеу - Коуто (Вилья, 70), Эррера (Валери, 59), Алейш Гарсия, Рикельме (Рока, 81) - Кастельянос (Стуани, 70)

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Эрик Гарсия, Алонсо (Альба, 46) - Гави, Бускетс, де Йонг - Рафинья (Кессье, 88), Фати (Бальде, 81), Дембеле (Педри, 26)

Предупреждения: Кастельянос, 44, Арнау, 74 - Фати, 43, Педри, 45+3, Гави, 49

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Комментарии (45)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.01.2023 в 20:28
вижу, вышли пiдреальцi: на объективные обвинения в сторону их коМанды и их кумиров могут только ставить "-", но ни одного коммента или опровержения)) браво, лузеры!)))
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0
0
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Campeón
28.01.2023 в 20:12
от шо парадоксально. наче барса йде на першому місці і на перший погляд у них все типу добре, але дивитися їх матчі відверто нецікаво пересічному вболівальнику, а й найчастіше ще і бридко через постійні відверті підсуджування арбітрів
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+4
-1
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Барселиниуc (землянин)
28.01.2023 в 19:54
Матч не удалось посмотреть, отключили свет по графику. Только вот дали. Уже три раза за сутки отключают по 4 часа за раз. Это, какой-то пздц блъ. А может и хорошо, шо не смотрел, нервы сохранил. С победой, братья-барселонцы, с победой, мои дорогие!!! Среал продолжает сосать у нас.
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+3
-3
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Spokoyno (Київ)
28.01.2023 в 20:02
У нас теж графік 5 Є, чотири НІЦ. На жаль другий тайм був на рівні останніх... "Героїчно" оборонялись, а напад марнував моменти.
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+1
-2
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Campeón
28.01.2023 в 20:04
з такою грою спершу ви відсмокчете в ЛЄ що й арбітри не допоможуть. Така у вас традиція - робити приємне лігоєвропейським середнякам а були часи коли ви це робили топам типу Баварії, Ліверпуля... скотилися
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+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.01.2023 в 20:16
а не вспомнишь ли ты удар в спину срне и величайшее возмущение насральду: кагтаг, ??? это же рука!!! пенальти!!! ваня бебек взял под козырёк и сказал:есть! насральду съел!
+1
-3
OctoberFest (Голая Пристань)
28.01.2023 в 19:48
ну что, барсюки, понравилось вам судейство? или до сих пор только реалу подсуживают?
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+2
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.01.2023 в 19:53
П Н Х
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+1
-3
OctoberFest (Голая Пристань)
28.01.2023 в 19:53
очень аргументированно
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.01.2023 в 19:56
Пенальти Не Хватает?)))
0
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
28.01.2023 в 19:57
а главное, как лаконично и ёмко
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.01.2023 в 19:58
наверное, ёбко?))
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.01.2023 в 19:29
тётя лена, а витя выйдет? (с)
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+2
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.01.2023 в 19:40
Тетя Лена к вите никакого отношения не имеет, он был рожден в лаборатории
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0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.01.2023 в 19:45
он был рождён в изгайле))
0
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.01.2023 в 19:40
Или ты о Циганкове? )))
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0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.01.2023 в 19:42
пля... не знаю, шо и ответить))) тётя лена - мама вити цэ)) как бы из детства можно провести параллели))
0
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.01.2023 в 19:54
Просто на ветках другой Витя длбб прогуливается постоянно, потому сразу не подумал о Циганкове. )))
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.01.2023 в 19:55
0
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.01.2023 в 19:28
Всех барселонцев с победой !!! Visca el Barça! Visca Catalunya!
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+3
-2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
28.01.2023 в 19:40
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+2
-2
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Барселиниуc (землянин)
28.01.2023 в 19:41
Да здравствует Барселона! Барса понад усе!
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+2
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.01.2023 в 19:27
Вот где настоящие дерби. Каталонские мужики сражаются не то, что проститутки мадридасы, сливочные индейки
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+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.01.2023 в 19:35
у тех был день благоговения)))
Ответить
+1
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
28.01.2023 в 19:39
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.01.2023 в 19:40
о, земляника! читывал недавно, шо какой-то штрих тебе бабло приторчал и слился... вапроц: за шо?))
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.01.2023 в 20:01
о, нашёл! Барселиниуc (землянин) 28.01.2023 в 02:22Ты, Витёк - протвечавшийся вафел. Ты петушара конченная, прилюдно обосравшаяся здесь почти год назад.  
0
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
28.01.2023 в 20:25
Проотвечался по уговору, шо я свалю отсюда за 20к, которые он прилюдно обещал мне заплатить. Я своё слово сдержал, не заходил некоторое время на сайт, он своё нет. После этого он стал Главным Петухом на уа-футбол. Зовут петушка Витя Желтопуз. Сначала он давал 5к, шоб я честно отсидел свой бан, примерно месяц, но я добакланился с ним, шо за 20к вообще уйду с сайта и больше здесь не появлюсь. Он согласился, о чём есть многочисленные свидетельства мною задокументированные и в цифре увековеченные. Никто его за язык не тянул. Короче этот петух решил тут блатануть перед всеми, мол, денег дох.уя, не проблема, избавлю мол вас от Барселиниуса... Ну и обосрался... Теперь весь обоссаный и всеми заплёванный шныряет здесь под разными никами, шифруется.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.01.2023 в 19:44
и да, вас обоих вызывает "овьедовец")))
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0
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
28.01.2023 в 19:18
Знов перемога в грі, яку завтра забудуть... а +3 залишиться Із-за орків не зміг подивитися перший тайм та потім інтернет постійно давав збої... І чого тільки +3... Реал С... і гру солідну показує, і день та додатковий час в запасі має.
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+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.01.2023 в 19:18
жирона тоже давала сбои)
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0
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
28.01.2023 в 19:43
Треба було Циганкова випускати, може б шанси були )))
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.01.2023 в 19:46
там и без него могли забивать)))
0
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
28.01.2023 в 19:42
Я теж бл...пропустив через відключення світла, краше б в 21.00 грали (((Тепер огляд чекаю.
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0
-2
Cerega15 (Kherson)
28.01.2023 в 19:43
Я думал уже все приспособились жить автономно.
0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
28.01.2023 в 19:44
Не завжди виходить...
0
-2
Cerega15 (Kherson)
28.01.2023 в 19:45
У нас месяц не было, уже любые отключения нипочем)
+1
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
28.01.2023 в 19:49
Ви молодці!Респект!Слідкую за всіма новинами з вашого напрямку в телеграм каналі "Ху@вий Херсон"...
0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
28.01.2023 в 19:50
Cerega Якщо світла в районі НЕМА то і інтернет теж ЗДОХ. Та і по смартфону дивитися... це не комільфо
0
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
28.01.2023 в 19:56
Я знайшов вихід, щоб інтернет був. Купив кабель USB -DC і дивлю роутер через павер банк. Але потрібно щоб оптоволокно було підведене в квартиру
0
-1
avatar
Campeón
28.01.2023 в 19:57
Spokoyno (Київ), оптоволоконне підключення, маршрутизатор вай фай, китайський кабель 5в-12в, павербанк вирішать твою проблему
+2
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
28.01.2023 в 19:58
НІТ... У мене просто грошей на це не вистачить
0
-2
Cerega15 (Kherson)
28.01.2023 в 20:02
Michael-K, Николаевский Ванёк наше все.
0
0
Cerega15 (Kherson)
28.01.2023 в 20:04
Spokoyno если оптоволокно - нужно только запитать его. У меня сейчас генератор, переделанный на бытовой газ + канистра бенза (на всякий) + ИБП с прикрученным гелевым акумом, на случай недолгих выключений. Пошли они все в свои болота...
0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
28.01.2023 в 20:10
Spokoyno (Київ) Вистачить. Я за два таких шнура дав 250грн.
+1
-1

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