  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Гави: Хави говорит нам, что главное - сохранять свои ворота сухими, а голы придут
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гави: Хави говорит нам, что главное - сохранять свои ворота сухими, а голы придут

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Тренер делает акцент на оборону

Гави: Хави говорит нам, что главное - сохранять свои ворота сухими, а голы придут

фото - Getty Images

Новина українською

Хавбек "Барселоны" Гави прокомментировал минимальную победу своей команды над "Жироной" (1:0), а также поделился мнением о выступлении Педри, который забил гол:

"Это была сложная победа, и заработанные три очка очень важны для нас. Хави говорит нам, что мы должны делать самое главное — сохранять свои ворота сухими, а голы придут, и это то, что мы стараемся делать. Моя игра в матче? Я стараюсь делать всё возможное для команды и делаю всё, о чём меня просит тренер.

Педри? Он замечательно выступил сегодня. Он отличный игрок, все это знают, и я очень рад его забитому мячу", - сказал Гави.

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.01.2023
yellow-arrow
В стиле Симеоне. Жирона - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Примера. Жирона - Барселона 0:1. Педри решил, Цыганков не вышел
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хави Гави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Diario Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде