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Гави: Хави говорит нам, что главное - сохранять свои ворота сухими, а голы придут
Тренер делает акцент на оборону
фото - Getty Images
Хавбек "Барселоны" Гави прокомментировал минимальную победу своей команды над "Жироной" (1:0), а также поделился мнением о выступлении Педри, который забил гол:
"Это была сложная победа, и заработанные три очка очень важны для нас. Хави говорит нам, что мы должны делать самое главное — сохранять свои ворота сухими, а голы придут, и это то, что мы стараемся делать. Моя игра в матче? Я стараюсь делать всё возможное для команды и делаю всё, о чём меня просит тренер.
Педри? Он замечательно выступил сегодня. Он отличный игрок, все это знают, и я очень рад его забитому мячу", - сказал Гави.
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