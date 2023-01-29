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Зидан не собирается возвращаться в Реал из-за плохих отношений из Пересом
В то же время тренер не ищет другую работу
Фото: twitter.com/realmadrid
Французский коуч Зинедин Зидан не рассчитывает на возвращение в мадридский "Реал" в эпоху президентства Флорентино Переса, с которым у тренера сложились натянутые отношения.
После неудачи в вопросе работы в сборной Франции Зидан хотел бы вернуться в "Реал", но ему придётся искать другое место работы. Действующим главным тренером "Реала" является Карло Анчелотти, который и стал преемником француза на этой должности.
В качестве главного тренера Зидан трижды выиграл с мадридским "Реалом" Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании.
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