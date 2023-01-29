Зидан не собирается возвращаться в Реал из-за плохих отношений из Пересом

Французский коуч Зинедин Зидан не рассчитывает на возвращение в мадридский "Реал" в эпоху президентства Флорентино Переса, с которым у тренера сложились натянутые отношения.

После неудачи в вопросе работы в сборной Франции Зидан хотел бы вернуться в "Реал", но ему придётся искать другое место работы. Действующим главным тренером "Реала" является Карло Анчелотти, который и стал преемником француза на этой должности.

В качестве главного тренера Зидан трижды выиграл с мадридским "Реалом" Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании.