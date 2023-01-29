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Пропустит матчи с МЮ. Барселона объявила о степени серьезности травмы Дебеле
Игрок снова в клубном лазарете
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле
По информации пресс-службы "блауграна", игрок уже прошел первые обследования после повреждения. Они показали, что у футболиста травма передней мышцы левого бедра. Сроки его возвращения будут определяться позже.
Издание Mundodeportivo.com добавляет, что Усман должен вернуться на поле через пять-шесть недель. Учитывая травматичность игрока, в клубе не хотят форсировать его восстановление во избежание рецидива.
Если восстановление будет идти по плану, Дембеле пропустит в чемпионате матчи "Барсы" против "Бетиса", "Севильи", "Вильярреала", "Кадиса" и "Альмерии", а также не сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" .
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