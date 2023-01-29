Пропустит матчи с МЮ. Барселона объявила о степени серьезности травмы Дебеле

Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле не смог доиграть даже до перерыва матч чемпионата Испании против "Жироны" вчера. По ходу первого тайма его заменил Педри.

По информации пресс-службы "блауграна", игрок уже прошел первые обследования после повреждения. Они показали, что у футболиста травма передней мышцы левого бедра. Сроки его возвращения будут определяться позже.

Издание Mundodeportivo.com добавляет, что Усман должен вернуться на поле через пять-шесть недель. Учитывая травматичность игрока, в клубе не хотят форсировать его восстановление во избежание рецидива.

Если восстановление будет идти по плану, Дембеле пропустит в чемпионате матчи "Барсы" против "Бетиса", "Севильи", "Вильярреала", "Кадиса" и "Альмерии", а также не сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" .