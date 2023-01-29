  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Пропустит матчи с МЮ. Барселона объявила о степени серьезности травмы Дебеле
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пропустит матчи с МЮ. Барселона объявила о степени серьезности травмы Дебеле

Испания
(1 голосов)

Игрок снова в клубном лазарете

Пропустит матчи с МЮ. Барселона объявила о степени серьезности травмы Дебеле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле не смог доиграть даже до перерыва матч чемпионата Испании против "Жироны" вчера. По ходу первого тайма его заменил Педри.

По информации пресс-службы "блауграна", игрок уже прошел первые обследования после повреждения. Они показали, что у футболиста травма передней мышцы левого бедра. Сроки его возвращения будут определяться позже.

Издание Mundodeportivo.com добавляет, что Усман должен вернуться на поле через пять-шесть недель. Учитывая травматичность игрока, в клубе не хотят форсировать его восстановление во избежание рецидива.

Если восстановление будет идти по плану, Дембеле пропустит в чемпионате матчи "Барсы" против "Бетиса", "Севильи", "Вильярреала", "Кадиса" и "Альмерии", а также не сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" .

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.01.2023
yellow-arrow
Зидан не собирается возвращаться в Реал из-за плохих отношений с Пересом
yellow-arrow
Днепр-1 покупает чемпиона мира – чем это грозит лидеру УПЛ. Влог Роберто Моралеса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Усман Дембеле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде