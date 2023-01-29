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Иньяки Уильямс впервые за шесть лет не сыграет в Ла Лиге за Атлетик

Испания
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До этого провел 251 матч подряд

Иньяки Уильямс впервые за шесть лет не сыграет в Ла Лиге за Атлетик

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Сегодня, в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги "Атлетик" Бильбао сыграет на выезде против "Сельты".

В этом матче в составе гостей не сыграет форвард Иньяки Уильямс. 28-летний испанец пропускает эту игру из-за мышечной травмы.

Таким образом, Уильямс пропустит игру чемпионата Испании в составе "Атлетика" впервые за шесть лет. До этого Иньяки принял участие в 251 матче подряд. В последний раз за команду из Бильбао в Ла Лиге он не играл 7-го апреля 2016 года в матче против "Малаги".

В этом сезоне на клубном уровне нападающий провел 28 поединков, в которых записал на свой счет 5 голов и 3 ассиста.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Сельта (Виго) Иньяки Уильямс
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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