Примера. Осасуна - Атлетико 0:1. Матрасники все больше напоминают себя

"Атлетико" добыл третью победу в четырех последних матчах. На этом отрезке "Матрасники" уступили лишь "Реалу", но и там дотянули до экстра-таймов. Прогресс, не находите?

Сегодня "Осасуна" лучше стартовала за счет активности Абде, но уже минуты с 30-й качественная стабильная игра гостей в центре поля изменила ситуацию.

"Атлетико" не забил до перерыва лишь благодаря самоотверженной игре Айтора Фернандеса, а еще плохой реализации моментов. Только в одном из эпизодов Гризманн дважды не забил с убойных позиций, а затем Корреа ударил выше ворот.

21 - @atletienglish ????⚪️ kept 21 clean sheets at half time in all competitions this season. Only Man. United (24), Barcelona, Man. City and Newcastle (23 each) did more among the Top 5 European leagues teams in this period (Arsenal and Lazio also 21). Tough. pic.twitter.com/bzUBToy5aN