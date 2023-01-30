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Осасуна - Атлетико 0:1. Обзор матча и видео гола
В стиле Симеоне
Twitter La Liga
В рамках 19-го тура испанской Ла Лиги подопечные Диего Симеоне в своем стиле на выезде минимально обыграли "Осасуну". Победу "матрасникам" в этом поединке принес гол Сауля во втором тайме. После этого матча занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка.
19-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"
Гол: Сауль, 75
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