  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Осасуна - Атлетико 0:1. Обзор матча и видео гола
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Осасуна - Атлетико 0:1. Обзор матча и видео гола

Испания
(1 голосов)

В стиле Симеоне

Осасуна - Атлетико 0:1. Обзор матча и видео гола

Twitter La Liga

Новина українською

В рамках 19-го тура испанской Ла Лиги подопечные Диего Симеоне в своем стиле на выезде минимально обыграли "Осасуну". Победу "матрасникам" в этом поединке принес гол Сауля во втором тайме. После этого матча занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка.

19-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Атлетико" - 0:1

Гол: Сауль, 75

По теме
yellow-arrow
Как они не забили?! Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0. Видео лучших моментов матча
yellow-arrow
Примера. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0. День славы Алекса Ремиро
yellow-arrow
Реал vs Ла Реал. Текстовая трансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Осасуна (Памплона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде